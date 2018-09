“Boneca MOMO” – Vereador Emerson Pereira pede campanha contra jogo da internet

Da Redação

O vereador Emerson Pereira solicitou da Secretaria da Educação políticas públicas e campanhas de alerta nas escolas da rede municipal de Votuporanga sobre os perigos das brincadeiras que estão sendo feitas através das redes sociais com crianças e jovens, “a boneca Momo”. A indicação de Emerson também foi direcionada ao Conseg (Conselho Comunitário de Segurança).

O vereador lembrou que no mês passado, uma estudante de 16 anos moradora de Fernandópolis foi encontrada sem vida pelos familiares e pelos indícios a causa de sua morte foi enforcamento. A suspeita é que ela tenha participado dos jogos da boneca Momo, onde os jovens são desafiados a atitudes extremas e que colocam seriamente em risco suas vidas.

Em sua justificativa, Emerson destacou que as redes sociais e, o que parece ser uma brincadeira traz na verdade um sério risco às crianças e adolescentes.

“Torna-se necessário e de extrema valia que seja realizada campanhas de alertas sobre este assunto nas escolas, pois é o ambiente que auxilia no desenvolvimento e na formação de identidade juntamente com a família”, disse.

O vereador ainda frisou que em setembro é realizado mundialmente a campanha “Setembro Amarelo”, que trata do combate ao suicídio, e medidas de prevenção são adotadas pelo Poder Público juntamente com ONG’s e entidades sociais.

Entenda sobre a ‘Momo’: a lenda urbana que se espalhou na internet

A internet começou a “abraçar” a história da “Momo”, uma mulher muito assustadora, dos olhos arregalados e a boca esticada de forma anormal.

A história que, naturalmente, circula na internet e que é possível entrar em contato com ela pelo Whatsapp se adicionar um número de telefone, identificado como natural do Japão (DDD +81).

A lenda urbana diz que, ao estabelecer a conversa – por ligação ou mensagem, a Momo começa a falar sobre tudo ao seu respeito. Além disso, o horário ideal para ela se manifestar é às 3h da manhã.

Momo também fala vários idiomas. Pessoas de diversos lugares do mundo relataram experiências sombrias com a entidade. Nas ligações, por exemplo, são ouvidos ruídos e certa agitação, o que deixa qualquer um com o coração na mão.

A LENDA PROPAGADA

Para os amantes da série “Supernatural”, existe um episódio icônico que conta a história da “Tulpa”, uma entidade que se torna real a partir do momento em que muitas pessoas acreditam nela e canalizam suas energias na ideia de que ela existe – também não é muito diferente da versão do assassino e personagem fictício Freddy Krueger, que segue a mesma premissa.

Com o advento das redes sociais a lenda ganhou força e dominou o restante da internet. Celebridades, influencers e youtubers falam sobre o assunto com cada vez mais intensidade.

Já circulam histórias de crianças que teriam morrido após entrar em contato com a Momo e correntes no Whatsapp profetizam jogos da referida entidade, similares ao jogo da Baleia Azul.

EXISTE OU NÃO?

A Momo existe mesmo, mas não dessa forma macabra e sobrenatural. Trata-se, na verdade, de uma escultura popularmente conhecida como “Mulher Pássaro”, que faz parte do acervo do Museu Vanilla Gallery, em Tóquio, no Japão.

A arte perturbadora foi popularizada em 2016 e alguém registrou a foto, abusou de filtros e teve a “engenhosa” ideia de criar uma conta no aplicativo de mensagens instantâneas.

Sabe como ela conhece tudo sobre a pessoa que conversa com ela? É porque a Momo é um BOT, um sistema que usa inteligência artificial para entender, por exemplo, o que a pessoa está digitando.

Ela fala vários idiomas por conta de uma programação, mas o maior problema disso é que esses BOTs – se usados de forma mal intencionada – podem roubar informações do usuário.

ALERTA

Apesar da vontade de querer brincar com a Momo, a recomendação chave feita pelos especialistas em seguranças online é que as pessoas não entrem em contato com ela para se manterem seguros e não arrisquem sua privacidade.