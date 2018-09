Centro de Formação terá 45 nadadores em campeonato de Presidente Prudente

Como de costume o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga estará forte em mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior que será realizada neste sábado (15) em Presidente Prudente. As provas serão disputadas na Associação Prudentina de Esportes Aquáticos e a equipe votuporanguense contará com 45 nadadores no evento.

O campeonato é organizado pela Federação Aquática Paulista e as disputas serão em piscina de 25 metros.

Na última etapa do Torneio Regional, realizada em agosto, em São José do Rio Preto, a equipe de Votuporanga ganhou 44 medalhas e foi a grande campeã. Foram 14 medalhas de ouro, 18 de prata e 12 de bronze.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, as expectativas para o torneio são as melhores possíveis, uma vez que a equipe sempre está treinando forte. Ele lembrou que os nadadores vêm de excelentes resultados nas etapas anteriores, então não poderia ser diferente a perspectiva para o campeonato deste sábado. “Estamos otimistas e esperamos fazer um bom trabalho, sempre em busca de representar bem Votuporanga”, destacou.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.