FLIV:- Zu Laiê e Cássio apresentam show Neoclássico hoje

O Festival Literário de Votuporanga (FLIV) preparou uma extensa programação para esta sexta-feira, com muita música, poesia, cinema, oficinas, contação de histórias e diversas outras atividades para adultos e crianças. O destaque do dia será o Sarau Fliv Show Neoclássico, que será realizado no Galpão Fliv, às 22h.

A apresentação é formada pelo duo composto pela cantora Zu Laiê e o violinista José Cássio Jaber. O show revisita os ritmos que chegaram ao Brasil no século XIX, a partir da influência trazida pelo desembarque da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, bem como suas mesclas com as matrizes africanas.

Entre os gêneros, destacam-se o lundu, a polca, a modinha, a valsa, o maxixe e, posteriormente, o que viríamos a chamar de choro. Em Neoclássicos, os intérpretes passeiam por músicas que marcaram época, abrangendo ritmos que influenciaram a nossa história musical e suas fusões à brasileira, ressaltando os temperos que compõe a musicalidade nacional.

Confira a programação completa do dia:

PROGRAMAÇÃO – SEXTA-FEIRA 14/09

7h – Parque da Cultura

Receptivo Os Outros Reservas, com Cia. Aliteatro

Classificação: Livre

8h, 10h, 11h e 12h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Fafá Conta: Histórias para brincar

Classificação: Livre

8h às 9h – Cinema Cultural – 1° Piso

Oficina Videomaker: uso criativo dos dispositivos móveis, com Marcos Vieira

Classificação: Livre

8h – Biblioteca – 2° Piso

Palestra Banco de leite: A importância da doação de leite e os benefícios do aleitamento materno (Secretaria Municipal da Saúde)

8h às 10h – Parque da Cultura

Oficina Grafite: um instrumento de arte e expressão de cores e poesia, com Edgard Andreatta (Senac)

9h e 15h – Biblioteca – 2° Piso

Contação de Histórias, com Goimar Dantas (Senac)

Classificação: Livre

9h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Contação de Histórias, com Anderson Novello

Classificação: Livre

10h e 15h – Tenda Fliv – Parque da Cultura

Oficina Tintas Naturais, com Paola Verssuti

Classificação: Livre

10h e 16h – Cinema Cultural – 1° Piso

Apresentação Literária Criação, edição e lançamento de um romance, com Amanda Abreu

Classificação: Livre

10h às 12h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Bordado da Vovó, com Adelina Fernandes (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos

Vagas: 10 | Inscrições com 1h de antecedência, no local

10h30 – Biblioteca – 2° Piso

Jornada Infantil Literária Piraporiando, com Janine Rodrigues (Senac)

Classificação: 5 a 12 anos

11h às 12h45 – Cinema Cultural – 1° Piso

Filme Viva: A Vida é uma Festa (MPLC Brasil)

Classificação: Livre

13h e 14h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Contação de Histórias, com Denise Cruz, com Grupo Parampará

Classificação: Livre

14h às 16h – Cinema Cultural – 1° Piso

Filme O Filme da Minha Vida (Pontos MIS)

Classificação: 14 anos

14h às 16h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Anjo em feltro, com Adriana Camargo (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 Anos

15h e 16h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Contação de histórias Os Contos de Grimm, com Cia. Entre Aspas

Classificação: Livre

16h – Biblioteca – 2° Piso

Palestra Planejamento Familiar: cuidados essenciais à saúde antes de planejar a gravidez (Secretaria Municipal da Saúde)

16h – Parque da Cultura

Ballet aéreo, Roma Academia de Dança

Classificação: Livre

16h às 18h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Flor de tecido, com Regina Mieko (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos

Vagas: 15 | Inscrições com 1h de antecedência, no local

16h30 – Parque da Cultura

Slackline, com Gianluca de Paula e João Vilella

Classificação: Livre

16h30 – Biblioteca – 2° Piso

Prazer literário: a hora dos contadores de histórias – Homenagem a Anderson Novello (CEM Prof. Orozimbo Furtado Filho)

Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura

Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos

Classificação: Livre

17h às 19h – Quadra de Areia – Parque da Cultura

Clínica de Vôlei, com Emerson Luiz de Souza

Classificação: Livre

17h30 – Entrada do Centro Cultural e Turístico- 1° Piso

Aula livre de danças urbanas, com Naomi, Will e Ticko B. Boy

Classificação: Livre

18h – Espaço Primeiríssima Infância – 1° Piso

Oficina de Fantoches (Secretaria Municipal da Saúde)

Classificação: Livre

18h às 19h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Palito para Vaso, com Adriana Reis (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos

18h30 – Auditório Externo – 1° Piso

Espetáculo Fiorella Desquilibrada

Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Cartoon, com Jefferson Martinelli (Alpendre Ateliê)

Classificação: Livre

19h30 – Cinema Cultural – 1° Piso

Mesa Quadrinhos, Arte e Produção Independente, com Lorena Kaz e Ivana Arruda Leite (Mediação: Reynaldo Damazio

21h – Palco Principal – Parque da Cultura

Show com grupo Raizeiros

Classificação: Livre

22h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Sarau Fliv Show Neoclássico, com Zu Laiê e Cássio 7 Cordas