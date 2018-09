Guanaes descarta vingança contra Olímpia

Copa Paulista.

Oscar Silva

O Votuporanguense conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa Paulista nesta quarta-feira (12), depois de empatar sem gols conta o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do Grupo 1. O técnico Rafael Guanaes acredita que o confronto direto foi difícil e serve de exemplo para as partidas seguintes.

“Foi um embate difícil com uma ótima postura da equipe e, se houvesse um vencedor, seria o Votuporanguense. Tivemos as melhores chances e um gol sempre altera o curso da partida. Com maior eficiência, teríamos voltado com a vitória. A primeira fase serve de aprendizado, uma equipe jovem que vem crescendo e que viu alguns pecados nas derrotas contra Novorizontino e Olímpia, como devemos ser competitivos para ter sucesso na competição”, completou.

Com a vaga para a segunda fase, o técnico alvinegro pensa que a evolução deve ser constante e continuar acontecendo.

“Vamos buscar a excelência no modelo de jogo e gestão da equipe, os jogadores procurando crescer incessantemente. Estamos buscando isso e também ser sempre competitivo, buscando uma regularidade para pontuarmos e fazer uma segunda fase mais produtiva do que a primeira”, explica.

VINGANÇA?

O Votuporanguense reencontra o Olímpia após a derrota pelo placar mínimo no primeiro turno, na Arena Plínio Marin, e tenta superar o resultado anterior para se aproximar da primeira colocação do grupo. No entanto, o Rafael Guanaes não vê a partida como uma vingança e pensa que a equipe deve melhorar no momento de conclusão para sair com o triunfo.

“Não é uma vingança, pois cada jogo tem sua história. Nós fomos superiores ao Olímpia no jogo em casa, mas não fomos felizes nas chances que tivemos e vamos tentar ser eficientes nas finalizações, frios no momento do passe e cruzamento, para fazer os gols sendo que defensivamente estamos bem postados”, finaliza o treinador.

SEQUÊNCIA

Neste domingo (16), o Votuporanguense reedita o confronto direto contra o Olímpia às 10h, no Estádio Maria Tereza Breda, pela 12ª rodada do Grupo 1 da Copa Paulista.