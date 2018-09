Jovem morre após ser atingido por tronco de árvore 

FATALIDADE:-

Acidente aconteceu enquanto o adolescente de 16 anos ajudava na poda de uma árvore.

Um adolescente de 16 anos morreu na última quarta-feira, 12, em Palmeira d’ Oeste depois de ser atingido por um troco de uma árvore. Ele chegou a ser socorrido após a fatalidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações colhidas pelo Diário, o acidente aconteceu enquanto o menino ajudava na poda de uma árvore, um tronco despencou e atingiu a cabeça do jovem, gerando um grave ferimento. No momento do acidente, o garoto estava de costas para árvore.

O jovem, que chegou a ser socorrido por equipes do resgate foi encaminhado para Santa Casa de Jales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 13, no Cemitério Municipal de Palmeira d’ Oeste.