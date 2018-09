Mega-Sena: aposta de MT leva R$ 27,7 milhões

Veja as dezenas sorteadas: 13 – 16 – 26 – 35 – 37 – 39. Quina teve 117 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 20.198,69.

Um apostador de Araputanga (MT) acertou as seis dezenas e ganhou sozinho o prêmio de R$ 27.758.694,68 do concurso 2.077 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (12) na cidade de Serra Negra (SP).

As dezenas sorteadas foram: 13 – 16 – 26 – 35 – 37 – 39.

A Quina teve 117 acertadores, com prêmio de R$ 20.198,69 para cada. Outras 6.080 pessoas ganharam R$ 555,27 na Quadra.

A expectativa de prêmio para o concurso 2.078 é de R$ 2,5 milhões. O sorteio é no próximo sábado (15).

De acordo com o IBGE, Araputanga tem 16.690 habitantes. A cidade fica a cerca de 350 km da capital de Mato Grosso, Cuiabá.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.