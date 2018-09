Motorista que morreu em acidente em Minas é sepultado em Votuporanga

O motorista de caminhão votuporanguense Donizete Pacífico era motorista de uma empresa de ferragens em Votuporanga há 10 anos.

No acidente morreram cinco pessoas, entre elas adolescentes e crianças que estavam em uma van escolar que teria atravessado a pista.

Uma van escolar e um caminhão se envolveram em um acidente no início da tarde desta quinta-feira (13) na MGC-497, no Km 129, a 40 quilômetros da cidade de Prata. Ao todo, cinco pessoas morreram, sendo que quatro no local e uma no hospital de Campina Verde, a 202 Km de Votuporanga.

Estavam na van crianças, adolescentes, além do motorista. Entre os óbitos estão uma adolescente de 13 anos, um garoto de 14 anos, um menino de sete e o motorista da van. A outra morte registrada é do condutor do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas. As vítimas feridas, um menino de quatro e outro de sete anos, foram atendidas em um hospital no município de Campina Verde com fraturas e, em seguida, foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) .

A Secretaria de Educação de Prata informou que a van era terceirizada e prestava serviços para o município. Ela recolhia os estudantes na zona rural todos os dias e as levava para o Distrito de Monjolinho. O prefeito Anuar Arantes Amuí decretou luto de três dias na cidade.

A princípio os dois veículos bateram de frente. Com a batida, a carga de cal ficou espalhada na pista e o tráfego precisou ser interditado em meia pista.