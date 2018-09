Santa Casa recepciona Ricardo Izar e Chandelly

A Santa Casa de Votuporanga recebeu o deputado federal, Ricardo Izar, nesta quinta-feira (13/9). Ricardo estava acompanhado do coordenador do parlamentar da região noroeste, Dr. Hery Kattwinkel, e do vereador e candidato a deputado estadual, Chandelly.

O provedor, Luiz Fernando Góes Liévana, apresentou a Instituição, que é referência para 53 cidades da região em alta complexidade. Ao lado do gerente médico Dr. Fabiano Leone, ele explicou mais sobre a Santa Casa. “Atendemos seis mil pessoas por dia no Complexo. Oferecemos 1.700 refeições por dia e lavamos duas toneladas de roupas. São aproximadamente 2.000 colaboradores nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Núcleo de Atenção à Saúde; Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Hospital”, explicou.

Ricardo Izar conheceu as alas e Pronto Socorro. “É importante que o deputado conheça nossos serviços para contribuir de forma efetiva conosco, ajudando com a liberação de emendas e também reforçando nos pleitos da Entidade junto ao governo federal”, finalizou o provedor.