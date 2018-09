Vereadores Jovens apresentam projetos

Na noite dessa quarta-feira, 12, os doze vereadores jovens escolhidos para representar suas escolas na Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do Parlamento Jovem, realizaram a votação para a Mesa Diretora e apresentação dos seus respectivos projetos.

A sessão teve início com o Hino Nacional e apresentação do vídeo institucional do Parlamento Jovem contando com a presença de toda equipe do Parlamento Jovem, pais dos aluno e diretores das escolas incluídas no projeto. A sessão foi aberta pelo vereador Rodrigo Beleza – presidente da Escola do Legislativo “Drº Roberto de Lima Campos”.

Confira os projetos apresentados:

Projeto de lei nº01/2018

Autoria: Daphiny Ketlyn Oliveira Missias

Dispõe sobre a ampliação do primeiro emprego para os jovens do ensino médio.

Projeto de lei nº02/2018

Autoria: Fernanda Cristina Silva de Souza

Dispõe sobre o acesso a uma horta comunitária, onde serão produzidos alimentos orgânicos no munícipio de Votuporanga.

Projeto de lei nº03/2018

autoria: Vinícius Lourensin

Dispõe sobre a implantação aos alunos do último ano do ensino médio, pelo menos uma aula sobre educação financeira.

Projeto de lei nº04/2018

Autoria: Gabriel da Silva Baldan

Dispõe sobre a aplicação de aulas de proteção contra incêndio e salvamento/primeiros socorros para os alunos do último ano do ensino fundamental das escolas de Votuporanga.

Projeto de lei nº05/2018

Autoria: Kauan Euclides Farias da Silva

Dispõe sobre a adequação de vias públicas, calçadas e rampas para deficientes na área central do município.

Projeto de lei nº06/2018

Autoria: João Vitor Ferrarez

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de painéis solares no telhado de unidades de conjuntos habitacionais, juntamente com a instalação de sistema de captação de águas pluviais para reuso.

Projeto de lei nº07/2018

Autoria: Maria Eduarda Cuenca Stipp

Dispõe sobre a implantação de pontos de wi-fi gratuitos nos espaços culturais e turísticos de Votuporanga.

Projeto de lei nº08/2018

Autoria: Clara de Souza Vieira Cavassani

Dispõe sobre a melhoria da acessibilidade e segurança dos pedestres na utilização das calçadas.

Projeto de lei nº09/2018

Autoria: Vitória Souza Vileva

Dispõe sobre a implantação de incentivo a discussão de gênero na grade curricular nas escolas estaduais de Votuporanga.

Projeto de lei nº10/2018

Autoria: Caroliny de Fátima Rodrigues

Dispõe sobre a implantação de casinhas, bebedouros e comedouros para cães e gatos nas praças e bairros da cidade de Votuporanga.

Projeto de lei nº11/2018

Autoria: Erika Massa

Dispõe sobre a criação de um núcleo de apoio ao estudante aprendiz, voltado para estudantes que precisam ingressar no mundo do trabalho para subsidiar suas famílias e consequentemente prevenir o abandono escolar.

Projeto de lei nº12/2018

Autoria: Gabriela Gonçalves Pereira

Autoriza o poder executivo a revitalizar a sede da secretaria municipal de esportes e lazer.