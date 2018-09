Academia de Letras do Brasil de Votuporanga é homenageada pela Câmara

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 10, a Câmara Municipal, o vereador professor Alberto Casali prestou homenagem aos membros da Academia de Letras do Brasil de Votuporanga.

Conforme o voto de congratulação, à Academia de Letras do Brasil de Votuporanga em nome de sua presidente Célia Sarkis e todos os membros pelos relevantes serviços prestados ao município.

Fundada em 2017, a ALBV é composta por escritores, poetas e acadêmicos de Votuporanga e região e tem por objetivo difundir a cultura e o incentivo às letras e as artes.

“Desde sua fundação, a associação promove a cultura da língua portuguesa e novos talentos literários”, destacou Casali.

Como exemplo, a academia realizou no dia 31 de agosto a exposição “Os Setes Pecados Capitais”, no Espaço Memorial Unifev, apresentando obras dos membros da academia, como livros, materiais de estudo, poemas, quadros e fotografias sobre o tema, para que as pessoas conheçam e interajam com os mesmo, com o intuito de mostrar-lhes as possibilidades culturais existentes de forma a incentivá-los na produção e valorização dos seus aspectos culturais.