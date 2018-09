Golpe no WhatsApp promete camiseta do Bolsonaro

Um novo golpe virtual aplicado pelo WhatsApp e que tem como vítimas eleitores de Jair Bolsonaro foi identificado pela empresa de segurança digital Kaspersky.

Neste golpe, os usuários são induzidos a acessar um link para ganhar camisetas do candidato do PSL à Presidência da República como brinde, mas antes precisam preencher uma ficha com dados pessoais para enviar notificações, o que posteriormente pode resultar em roubo de dados e informações.

“Demorou, mas apareceu uma campanha maliciosa no WhatsApp usando o nome de um candidato à presidência (…) É a mesma tática de golpes anteriores que utiliza um tema de grande interesse da população, neste caso, os candidatos à Presidência no Brasil. O criminoso ganha de muitas formas: pelos milhares de pageviews no site cheio de propaganda, pela instalação dos aplicativos sugeridos pela página, num esquema de pay-per-install ou até mesmo com a oferta de instalação de apps maliciosos, como já vimos anteriormente”, explicou no Twitter Fabio Assolini, analista da Kaspersky.

Desta maneira, fique atento aos links recebidos e ao remetente das mensagens. As notificações maliciosas poderiam incluir desde cobranças em serviços pagos até o envio de links com golpes diferentes e malwares. Não insira seus dados e, em todo caso, pesquise sobre o site oficial da empresa ou candidato e entre em contato.