Representante do Colégio Unifev participa de primeira sessão no Parlamento Jovem

Vereadores Jovens apresentaram suas propostas e elegeram os componentes da Mesa Diretora.

A aluna do Colégio Unifev representante da Escola no Parlamento Jovem, Maria Eduarda Cuenca Stipp, participou de sua primeira sessão, após tomar posse do cargo. A solenidade foi realizada na última quarta-feira (dia 12), na Câmara Municipal de Votuporanga e reuniu vereadores e familiares dos estudantes.

O projeto da Câmara Municipal de Votuporanga é voltado aos alunos do Ensino Médio e tem como principal objetivo oferecer aos jovens uma oportunidade de conhecer e, também, participar do processo eleitoral e democrático, por meio do exercício da função do Poder Legislativo Municipal.

A sessão, conduzida pelo presidente da Escola do Legislativo, vereador Rodrigo Beleza, contou com eleição da Mesa Diretora e a apresentação das propostas dos novos parlamentares.

Maria Eduarda elaborou uma indicação voltada à Prefeitura de Votuporanga, em que solicita a implantação de pontos de Wi-Fi gratuitos nos espaços culturais e turísticos da cidade.