Réu é sentenciado com pena máxima por homicídio

Kevin Michael de Carvalho foi condenado a 28 anos de reclusão pela morte de Maria Letícia Leal Silva Tangoda, sua ex namorada

Mariana Biork

Após mais de 9h de um difícil e emotivo julgamento, o réu Kevin Michael de Carvalho, de 20 anos, foi condenado a 28 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem direito de apelar em liberdade, e a indenização a 50 salários mínimos à família da vítima. A sentença foi proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, n última sexta-feira, 14 de setembro.

O réu foi submetido a júri popular após ser acusado de desferir golpes de faca contra Maria Letícia Leal Silva Tangoda, causando-lhe lesões corporais, que produziram a morte da vítima, no dia 13 de fevereiro deste ano, por volta de 0h10 min, na rua dos Eucaliptos, em Votuporanga.

A defesa sustentou a tese de exclusão das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa, acatando as qualificadoras de feminicídio, privilegiadora e domínio de violenta emoção. “O feminicídio existiu, pois está comprovado que havia um relacionamento amoroso entre as duas partes, mas o réu agiu de tal maneira por ter sentimentos pela vítima, não por motivo fútil. Além do mais, haviam conversas entre ambos que previam o que iria acontecer. Já era de seu conhecimento que as coisas não iam bem entre eles. Se ela era ingênua? Não podemos dizer”, disse o advogado de defesa, Marcos Antônio Gianezi, durante os debates.

O representante do Ministério Público, o promotor Marcus Seabra, contestou o discurso da defesa. “Houve meio cruel, sim. A causa da morte de Maria Letícia foi hemorragia aguda por múltiplas lesões. O crime aconteceu porque o réu não aceitou o rompimento da relação.”

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria do acusado, afastando a absolvição e o privilégio, acolhendo as qualificadoras. A pena base aplicada pelo juiz foi de 30 anos de reclusão. Entretanto, a atenuante da menoridade e a confissão parcial importam redução de 2 anos. Não há agravante, causa de aumento ou diminuição da pena.

De acordo com a sentença, “as circunstâncias judiciais são inteiramente desfavoráveis ao réu, que agiu com culpabilidade exacerbada, com verdadeira fúria dirigida contra pessoa frágil, do sexo feminino, que não teve meios nem de defender-se nem de romper relacionamento conturbado em que sofreu toda sorte de represálias e de intimações”

Ainda segundo o documento, o “agressor vinha infernizando a vida de sua namorada, fazendo ameaças contra ela e contra pessoas próximas a ela. O réu simplesmente aniquilou a vida da pessoa que dizia amar.”

Kevin também é acusado pela morte de Aldo de Oliveira Alves, em março de 2017. Ele chegou a confessar o crime, mas durante o depoimento no júri negou. O processo está em andamento.

O crime

A jovem Maria Letícia Leal Silva Tangoda, de 20 anos, morreu ao ser esfaqueada pelo ex-namorado quando voltava do trabalho. Segundo a polícia, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento com a jovem. Ele a seguiu até a casa dela por volta de meia-noite e a esfaqueou 14 vezes. Maria Letícia não resistiu aos ferimentos causados na região do coração e da barriga e morreu no local. Segundo a perícia, foram mais de trinta lesões encontradas no corpo da vítima.

A Justiça determinou a prisão preventiva de Kevin Michael de Carvalho no mesmo dia do crime e ele foi encaminhado para a cadeia de Guarani D’Oeste (SP), onde permaneceu até o julgamento. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Jurados

Dos 25 jurados sorteados, sete foram selecionados para compor a bancada. São eles: Luciana de Souza Francisco, Talita Mesquita Zolyoni, Camila Nagiara do Nascimento, Antonio Alberto Casali, Rosângela Smith Rodrigues dos Santos, Silvia Letícia de Faria e Sileno Marcos Araújo Ortin.