Os saudosos votuporanguenses Vicente Lupo Neto e Onivaldo Reganin tinham profissões distintas, o primeiro agricultor e o outro advogado, entretanto mantinham uma paixão em comum, a aviação. Pilotos veteranos passavam horas, dias, semanas no Aero Clube local, isso quando não estavam voando pelos nossos céus. (Foto Arquivo João Wesley Reganin)

Aviadores II

Duvido de alguém que não tenha conhecido ou ouvido falar do maior piloto de acrobacias aéreas do Brasil, o Bertelli. Nesta foto, ele estava aqui em Votuporanga, numa oportunidade que veio se apresentar com suas manobras radicais e parou para uma pose com o veterano da aviação, Vicente Lupo Neto. (Fotos Arquivo João Wesley Reganin)

Professores do IE

Em cima, da esquerda para a direita: Laerte Belini (Geografia), Enomar Otaviano , Benedito Israel Duarte (Latim), Geraldo Machado (Desenho), Dr. Martiniano Salgado (Francês), Marcondes (Inglês) e Zezo (Educação Física). Segunda fileira de cima pra baixo, da esquerda para direita: Herothides Bonetti (Educação Física), Guiomar, Selma Saltini, Wanda Maia (Musica) e Abílio Calile. Mais pra baixo, na mesma direção: com a criança, Azor (Português) e Coenier (Francês). Agachados: Aymoré Camolesi (Matemática) e Benedito Robert (Latim). (Foto arquivo familiar Cristina Bonetti)

Francisco de Vilar Horta

Francisco de Vilar Horta foi o primeiro prefeito de Votuporanga, nomeado pelo então Presidente da República Sr. Getúlio Vargas em 1944 com a presença do interventor Federal da época Dr. Fernando Costa. Ficou incumbido para a gerência do novo Município e juntamente com a criação da Comarca. Nasceu em 1899 no Estado de Sergipe e após seu casamento veio morar na cidade de Américo de Campos e ficou com a responsabilidade de ser o escrivão do Cartório de Registro daquela Cidade. A foto faz parte do “Album Illustrado da Comarca de Rio Preto”, nela o então jovem Francisco sentado no Cartório de Paz de Américo de Campos. Pesquisa Ravel Gimenes – Via Página Votuporanga Antiga no Facebook.