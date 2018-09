Coluna do Turismo Paulista – Canoa Canadense na JURÉIA

Texto de: Jarbas Favoretto –

Experimente a total estabilidade de uma canoa canadense, de fácil aprendizado, em roteiros ecológicos monitorados por Guias de Turismo credenciados e por ambientalistas locais que acompanham os turistas em meio a toda beleza da natureza oferecida pela região da Juréia.

Você pode escolher entre diversos roteiros com variadas durações e você aprende técnicas de canoagem, educação ambiental, cultura e história daquela região, uma das atrações do litoral sul paulista.

“Eco Adventure” é a Agência de Turismo que trouxe para o Brasil as canoas canadenses e os seus roteiros são praticados com sucesso por mais de vinte anos em meio à exuberância da Mata Atlântica.

Tem um esmerado receptivo, uma boa pousada e outras ofertas que deixam satisfeitos todo e qualquer turista que por lá apareça. Informe-se: (13) 9.9199-7323.

TURISMO EM TIMBURI

Anos atrás, quando estivemos em Timburí pela primeira vez, nós tivemos o privilégio de lá chegar em lanchas procedentes de Piraju, de onde as excursões rodoviárias da nossa Agência faziam o “pião”.

Aquele braço do Paranapanema, entre aquelas duas cidades, oferece cenários que são puro espetáculo, sem faltar árvores com garças ao amanhecer e ao entardecer.

E ninguém deixa de fotografar a Igreja Matriz de Timburí, iniciada em 1917, totalmente construída de forma precária em blocos de pedra de arenito, apresentando muita beleza em sua singeleza.

ECOTURISMO DOS BONS

Há várias opções para o Ecoturismo em Timburi, com destaque para a Cachoeira do Palmital (de 60 metros) entre outras.

Para o turismo náutico você pode escolher entre o Rio Paranapanema, o Rio Itararé ou a Represa de Xavantes. Todos sem poluição.

Beleza e boa história em Timburi você encontra na Fazenda Himalaia, na Fazenda Domiciana ou no Sítio Ouro Verde. Visite Timburi!

CONSELHO ESTADUAL EM NAZARÉ

Nazaré Paulista sediou a reunião mensal do Conselho Estadual de Turismo, ocasião em que os seus membros puderam conhecer parte do alto potencial turístico daquela cidade.

Os conselheiros, antes de um farto almoço, puderam ver a cidade a bordo de lanchas que singraram em sua maravilhosa represa.

Existem mais de 2.000 lanchas cadastradas naquela prefeitura. Pelo volume você já pode deduzir o grande número de marinas ali existentes.

A reunião oficial aconteceu na Câmara Municipal, contando com o comando do Secretário de Turismo do Estado Junior Aprillanti e a presença de Romildo Campello, Secretário de Cultural do Estado.

EXEMPLO DO MAVSA

O Mavsa é um resort fora de série a apenas 90 minutos da capital, na cidade de Cesário Lange. Registramos aqui os esforços do mesmo para com a sustentabilidade.

Formaram um Comitê com o seu próprio pessoal, o qual diminuiu o consumo de papéis em seus escritórios em mais de duas mil folhas por mês. O óleo de cozinha está sendo usado para tratamento de madeiras. Plantaram 400 árvores cultivadas em caixas de leite antes descartadas, e assim por diante…

Depois, inauguram uma ‘Central de Lixo’ para a separação dos resíduos. Até a Prefeitura local foi envolvida, o que gera a formação de uma cooperativa local para reciclagem do lixo. É um bom exemplo a ser seguido por outros empreendimentos.

Além do que, trata-se de um resort de alto luxo e ótimo atendimento.

(Texto de Jarbas Favoretto, MTb 32.511 – setembro/2018)