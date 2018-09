De Trivela – Opinião esportiva

Fake Football*

Jefferson Camargo

Em tempos de fake news, as notícias falsas que inundam a internet, percebi que agora existe também o fake football*.

Sim. Porque me recuso a chamar de futebol o que ando assistindo ou tentando assistir ultimamente.

Diria que também existe o futebol falso*.

Como meu time anda muito mal das pernas, isso colabora também para que eu opte atualmente por assistir séries e filmes na faixa das 21:45. E está muito difícil atualmente de mudar esse quadro diante da atual e péssima qualidade do nosso futebol.

Obviamente que, a participação pífia da seleção brasileira na Copa, os chiliques de Neymar e a inoperância do grande Tite também colaboraram para que eu entrasse em uma espécie de ressaca futebolística.

Como desde sempre aconteceu, os amistosos da seleção se transformaram num imenso balcão de negócios e me recusei a ver os amistosos contra os poderosos EUA e El Salvador.

Nomes que figuraram na lista são tão aleatórios que mal tive o trabalho de pesquisar no Google para citar na coluna de hoje. Um câncer disseminado pela CBF que toma conta do esporte mais amado do país.

O campeonato brasileiro, embora demonstre certo equilíbrio atualmente, continua nivelado por baixo. Ele é muito longo e mesmo sendo justo o seu resultado final, lá em dezembro, eu ainda defendo a volta dos mata – matas.

A Copa do Brasil, que chegou à fase semifinal e reuniu Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians, não fez jus algum à premiação de 50 milhões de reais. Só vi o primeiro tempo de uma das partidas e acompanhei com desprezo os comentários do pessoal da firma.

O nível dos jogos foi sofrível e nem de longe lembra o futebol brasileiro de outrora e a saída precoce de nossos talentos também ajuda muito.

Vinícius Júnior, agora do Real Madri, é mais uma joia que se foi antes da hora e não há como segurar ante a montanha de euros que é posta nessas negociações.

Reclamar agora é pura perda de tempo…

Pode sim soar como um desabafo, mas para quem acompanha futebol com afinco como eu, é muito triste, chato ver o nível que chegou o nosso nível atual para uma seleção que detém cinco títulos mundiais.

Daqui a pouco, do jeito que andam as coisas, é provável que as transmissões migrem de vez para a internet e aí sim teremos tal qual as notícias falsas, o “legítimo” futebol falso.

Aguardemos o pior.

Jefferson Camargo é colaborador deste Diário e quer o futebol de verdade de volta.