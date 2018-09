Em clássico na Vila, Santos e São Paulo apenas empatam

Times ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tricolor lidera ponta da tabela da competição

Gabriela Brino

Santos e São Paulo empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe segue em oitavo na tabela com 32 pontos, e o São Paulo assume a ponta, com 50, mas precisará secar o Inter nesta segunda pata seguir nessa condição.

Deixou na saudade!

Com a Vila Belmiro lotada, o Santos entrou em campo com pinta de vencedor. Marcou o São Paulo em cima, pressionou e arriscou muitas vezes ao gol. Rodrygo, Sánchez e Derlis deram trabalho e pouco espaço para o Tricolor trabalhar.

O garoto Rodrygo, inclusive, deixou Arbolesa e Rojas na saudade e na sequência amarelou Bruno Alves aos quatro minutos da primeira etapa. O jovem atacante ainda criou boas jogadas e por pouco não marcou.

Equilibrou

Apesar de ter sofrido, o Tricolor deu a volta por cima e equilibrou a partida ainda na primeira etapa. A estratégia de Diego Aguirre foi defender-se e buscar os contra-ataques, e o Peixe perdeu a bola algumas vezes na frente, o que gerou perigo para Vanderlei, que foi bem quando acionado.

Everton, Arboleda e Anderson Martins foram os destaques do Tricolor na primeira etapa. Foram os que mais deram opções para finalização.

Santos abaixo

O time de Cuca caiu de rendimento na segunda etapa e passou a sofrer pressão do time visitante. Rodrygo, que foi destaque no primeiro tempo, desapareceu no segundo e diminuiu as chances do Alvinegro.

Alison errou muitos passes e voltou a abusar dos carrinhos. Não marcou como deveria e deu espaços.

QUE CHANCE!

Rodrygo perde chance inacreditável que poderia mudar toda a partida. O santista ganhou de Arboleda na agilidade e avançou de cara para o goleiro, mas viu a bola raspar a trave e sair pela linha de fundo.

Peixe e Tricolor voltarão a campo apenas no próximo fim de semana. No sábado, às 16h, o São Paulo receberá o América-MG. Já o Santos terá o Cruzeiro no Mineirão, domingo, às 19h.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 SÃO PAULO

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Data/Hora: 16/09/2018, às 16h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Cartões amarelos: Robson Alves, Derlis González, Diego Pituca, Alison, Bruno Henrique, Gustavo Henrique e Victor Ferraz (SAN), Arboleda, Hudson, Anderson Martins, Bruno Alves e Rojas (SP)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Alves, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Bruno Henrique, aos 33’/2T); Rodrygo (Arthur Gomes, aos 43’/2T), Derlis González (Felippe Cardoso, aos 24’/2T) e Gabriel. Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Sidão; Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves; Reinaldo, Hudson, Jucilei, Nenê e Everton (Liziero, no intervalo); Rojas (Everton Felipe, aos 39’/2T) e Diego Souza (Tréllez, aos 31’/2T) . Técnico: Diego Aguirre