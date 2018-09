Foto da incisão de abdome de Bolsonaro é verdadeira

BOMBOU NA WEB –

Detalhes da imagem correspondem ao cenário e ao tipo de cirurgia feita pelo presidenciável

A veracidade de uma imagem que mostra a extensão da incisão no abdome do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) após se submeter a uma cirurgia foi questionada por usuários nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas nesta semana.

A foto, divulgada inicialmente na conta do senador Magno Malta (PR-ES) no Twitter, porém, é verdadeira. Há uma outra versão da foto, com o rosto de Bolsonaro, que também circula pela internet.

Na quinta (6), Bolsonaro foi atacado com uma faca enquanto fazia campanha de rua na cidade de Juiz de Fora (MG). Ele foi rapidamente socorrido na Santa Casa da cidade mineira, onde se submeteu a uma complexa cirurgia. No dia seguinte, ele foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Como verificado pelo projeto Comprova, coalizão de 24 organizações de mídia brasileiras, que visa identificar, checar e combater rumores, manipulações e notícias falsas sobre as eleições de 2018, de forma objetiva, elementos da foto combinam com outras imagens feitas de Bolsonaro na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital Albert Einstein.

O padrão da estampa do avental, bem como a roupa de cama e a disposição dos eletrodos de monitoramento são condizentes com fotos e vídeos feitos de Bolsonaro no mesmo local. O próprio avental também possui o mesmo desenho dos usados no Albert Einstein.

Sobre a cicatriz resultante da operação, mostrada na foto, o Comprova consultou Francisco Duarte, cirurgião-geral do Instituto José Frota (IJF), hospital de urgência e emergência do Ceará, que confirmou que esse é o procedimento praticado levando em consideração o ferimento sofrido por Bolsonaro.

“É mandatório que se abra todo o abdome para expor todas as vísceras que devem ser minuciosamente examinadas, porque não se sabe exatamente o trajeto do objeto [perfurante]. O nome dessa incisão é laparotomia mediana xifo-pubiana. Essa operação permite que as lesões sejam reparadas, identificadas, e que o abdome fique totalmente limpo de todo o conteúdo que possa causar infecção pós-operatória”, disse Duarte.

Na imagem, Bolsonaro aparece com uma bolsa plástica acoplada ao seu corpo. “No caso dele [Bolsonaro], a colostomia é essencial porque como o intestino foi lesionado e suturado o trânsito de fezes tem que ser desviado para não ocorrer o risco da sutura se romper. Depois da cicatrização, se faz uma nova cirurgia para se reconstruir o trânsito intestinal”, completa.

Consultada pelo Poder360, integrante do projeto Comprova, a assessoria de Magno Malta disse que a foto não foi tirada pelo congressista, mas recebida “de fonte fidedigna e com autorização da família”.

Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável do PSL, também confirmou se tratar de uma imagem de seu pai, mas disse que cada um que tem que avaliar se a atitude de compartilhar a foto seria apelativa.

“Cada um que faça seu julgamento. O pessoal do Einstein manifestou uma preocupação. Vai para dizer também que não foi coisa pouca. Ele está todo arrebentado lá. Está evoluindo bem, mas não se trata de fake news ou de algo leve que nós estejamos aumentando e encenando para gerar comoção pública. Ele quase morreu. Enquanto familiar, não me incomodo, não [com a publicação da foto]. Nossa vida é um livro aberto”, disse Eduardo.

Alguns usuários tentaram desacreditar a foto publicada por Magno Malta, usando como contra-argumento principalmente uma captura de tela de uma busca reversa de imagem no Google que ligava a foto a uma postagem no imageboard 4Chan datada de 5 de maio de 2017. Essa impressão, entretanto, vem de uma má compreensão de como funcionam as buscas do Google.

