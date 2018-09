Homem é morto a facadas durante festa do Peão em Duas Pontes

Um rapaz, de aparentemente 30 anos, foi morto a facadas na noite deste sábado, dia 15, durante a realização de uma festa do Peão de Boiadeiro em São João das Duas Pontes, região de Fernandópolis.

O assassinato teria ocorrido do lado de fora do recinto em uma confusão envolvendo dos homens em uma barraca de cocada. Edcássio Pereira de Souza teria sofrido vários golpes de faca onde uma das perfurações acertou o coração e o pescoço.

No momento do incidente acontecia a final do rodeio que foi paralisado para que o médico que dava assistência dentro do Recinto pudesse atender a vítima que acabou morrendo no local.

Edcássio seria morador do bairro Jardim Uirapuru e o possível assassino, que ainda não foi preso, também são de Fernandópolis.

A ocorrência foi atendida por equipes da Policia Militar que fazia o patrulhamento em Duas Pontes.

A Polícia Civil de Fernandópolis abriu inquérito para apurar o caso.