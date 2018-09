Museu Nacional – para quem não o conheceu

Gerson Sestini –

A simpática atendente da drogaria em Copacabana perguntou minha profissão. Era médico? Não, professor de Biologia, aposentado, respondi. Então ela me diz: “Quero ser professora de História. Graças a Deus que estive no Palácio da Quinta da Boa Vista! Foi lá me inspirei para fazer a escolha”. Naquela sombria segunda-feira da semana da pátria deste ano de 2018, quando os pesquisadores choravam diante do local de seus trabalhos reduzido a escombros por um invisível mago, inimigo da Ciência e da Cultura, emocionei-me diante daquela adolescente humilde, talvez habitante de favela, e que agradecia a Deus ter conhecido o Museu Nacional.

Voltando para casa lembrava-me de quando me transferira para o Rio, na década de ’60; era impensável deixar de visitar o Museu Nacional. Para mim, ele era um elo importante para a minha integração à ‘cidade maravilhosa’. Assim o fizemos, eu e Dr. Antonio Carlos Montanhez, campeão sul-americano de natação, rio-pretense como eu, ele na época estudante, e eu já iniciando a profissão. Como professor do segundo grau, várias vezes levei meus alunos até àquele templo do saber que abrangia tantas áreas do conhecimento humano. Foi lá que vimos a cápsula espacial dos astronautas toda chamuscada pela entrada na atmosfera da Terra; foi lá também que exibiram as pedras retiradas da Lua, deixando-nos extasiados diante das novidades que nos mostravam, ao lado dos tesouros do passado.

Minha memória divagava. Certa vez, estando no Rio Adelaide Kauan, minha colega do curso da primeira turma de História Natural da FAFi de São José do Rio Preto, convidei-a para integrar-se na excursão até ao Museu que faria com meus alunos. Foi uma festa diante de sua simpatia ao lado de muita gozação por pensarem que eu havia arrumado outra namorada… Diante das múmias raras, assistimos uma bela aula de arqueologia com os adolescentes temendo tocá-las porque diziam que elas faziam lembrar de vidas passadas…

Hoje, aquelas múmias de 3 mil anos e grande parte do acervo histórico do Brasil e do mundo não mais existem. Os esqueletos de fósseis dos grandes dinossauros da América do Sul , do homem no Brasil, relíquias dos povos indígenas, coleções de insetos raros, documentos, enquadrados em ciências com nomes difíceis como paleontologia, antropologia, arqueologia, entomologia, e outras, representados pelos pesquisadores brasileiros e estrangeiros foram transformados em luz, calor, gás carbônico e cinzas, num macabro e devastador espetáculo pirotécnico espantando o mundo. A quem culpar? Certamente deve-se essa tragédia à incúria de governos, diretores e servidores irresponsáveis, sem compromisso com a cultura e com as ciências: corruptos, primários, audaciosos, sem ética nem moral. Diante do futuro promissor que vivíamos naquela época, jamais um quadro desses nos assomaria à mente com tais previsões. O Brasil crescia, progredia… verdade seja dita. Para quem não conheceu o Museu Nacional, palácio do rei Dom João VI, chefe do império português transferido para o Brasil em 1808, no espaço de uma pequena fazenda, hoje incluída na cidade como a Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, sendo o Rio de Janeiro capital daquele vasto império, com colônias em todos os continentes, deve imaginar sua importância histórica deste palácio transformado no Museu Nacional. Esperemos que o remorso tome conta dos responsáveis pelo descaso que tiveram diante de sua degradação, ano após ano, e possam reagir para livrar o Brasil de tamanha vexame perante as demais nações que já se prontificam a nos ajudar a reconstruí-lo.