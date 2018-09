Olímpia 2 x 1 Votuporanguense – Galo Azul vence de virada e volta à liderança

Para o time olimpiense assinalaram Felipe Fumaça e Robinho, enquanto Luiz Guilherme marcou para a Alvinegra.

No encerramento da 12ª e penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, Grupo 1, Olímpia e Votuporanguense, fizeram um grande jogo na manhã deste domingo, no Maria Tereza Breda. O placar final registrou vitória do Alvice, de virada 2 a 1.

Para o time olimpiense assinalaram Felipe Fumaça e Robinho, enquanto Luiz Guilherme marcou para a Alvinegra. Com o triunfo, o Olímpia volta novamente a liderança com 20 pontos ganhos. Com o réves, o Votuporanguense continua na terceira colocação com treze pontos na tabela.

Olímpia e Votuporanguense fizeram um grande primeiro tempo com gol e com várias chances desperdiçadas pelas duas equipes. Logo aos 2 minutos, por pouco os visitantes não fizeram com Luiz Guilherme ao tocar livre de cabeça para fora.

Dois minutos depois foi o time da casa que perdeu com Max Pardalzinho ao cabecear para fora no cruzamento através de Henrique Mota. Aos 6, Pardalzinho cara a cara com o gol tocou pela linha de fundo desperdiçando ótima oportunidade para marcar para o Galo Azul.

GOL

Aos doze minutos o placar foi inaugurado com Luiz Guilherme de cabeça ao aproveitar o passe de Bruno Baio, 1 a 0, Alvinegra. Aos dezoito minutos, Nathan, acertou o travessão da meta votuporanguense.

Bem no jogo, o time comandado pelo técnico Vilson Tadei, voltou a perder chance com Nathan. Já o CAV chegou com perigo aos trinta e oito minutos com Léo Aquino que resolveu arriscar na entrada da área e a bola passou com muito perigo rente a trave setor esquerdo.

VIRA A VIRA E LIDERANÇA

Em busca do gol de empate o Galo marcou aos nove minutos com o atacante Felipe Fumaça ao bater dentro da pequena área no contra a pé do goleiro Bruno tocando rasteiro no canto direito. É o sexto gol do artilheiro olimpiense na competição.

Aos 15, Baio quase fez o segundo para o CAV numa cabeçada fulminante e uma grande defesa de Matheus. Aos 32, Robinho que entrou no lugar de Nathan, fez simplesmente um golaço por cobertura no vira a vira.

Aos 43 minutos, Matheus salvou o queria seria o tento de empate no toque de João Marcos que saiu na cara do gol. Nos acréscimos Baio chegou com perigo quase deixando tudo igual. Para a sorte do número um olimpiense a bola foi para fora. Final, 2 a1, Olímpia que retorna novamente a liderança.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado, às 15 horas, o Olímpia sai para pegar o Novorizontino, no Jorjão. No mesmo dia e horário, o Votuporanguense recebe o Batatais, na Arena Plínio Marin.