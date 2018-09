Premiação de concurso literário acontece hoje

Concurso Literário de Poesia Visual, Virtual e Hiperpoesia premiará vídeos poemas produzidos por alunos de escolas públicas e particulares de Votuporanga

Neste domingo, o Cinema Cultural recebe, às 17h, a cerimônia de premiação do Concurso Literário de Poesia Visual, Virtual e Hiperpoesia, evento promovido numa parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, a Unifev – Centro Universitário de Votuporanga e a Diretoria Regional de Ensino.

O concurso premiará vídeos produzidos por alunos dos ensinos Fundamental (I e II) e Médio de escolas públicas e particulares de Votuporanga, tendo como tema os direitos humanos. O processo de seleção dos vencedores contou com a participação do editor, crítico literário, escritor e gestor cultural, Reynaldo Damazio, curador do Fliv 2018 e coordenador do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) do Museu Casa das Rosas, de São Paulo.

“Essa é uma novidade do Fliv deste ano. O concurso foi pensado para mobilizar a rede pública e privada em todos os estágios de ensino. Para participar, os alunos produziram vídeos poemas em diversos formatos, com a palavra, com animações, voz, música, teatro, cores, sons, a galera mandou muito bem”, explica o curador do Fliv.

O concurso surgiu a partir das oficinas “Poesia além dos livros em relação com outras linguagens e mídias”, de Reynaldo Damazio, e “A poesia de agora, agora”, de Júlio Mendonça (ambos do Museu Casa das Rosas, de São Paulo).

As formações tinham como objetivo oferecer subsídios e ensinar técnicas de produção a fim de que os professores estimulassem e auxiliassem os estudantes na produção dos vídeos. Elas foram realizadas em três períodos – manhã, tarde e noite – com a finalidade de abranger o maior número possível de professores, e, consequentemente, seus alunos.

“O projeto é muito bacana por proporcionar um contato com a literatura e a poesia desde o ensino fundamental de uma forma criativa, como deveria ser, e não como uma obrigação ou tarefa”, comenta Reynaldo.

Entre os prêmios concedidos aos alunos ganhadores estão: um tablet, dois smartphones e livros. As escolas cujos alunos obtiverem premiação também serão agraciadas com livros, oferecidos pela Secretaria da Cultura e Turismo e pelo Museu Casa das Rosas. Todos os demais concorrentes receberão certificados de participação.