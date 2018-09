Santos x São Paulo – decisivo para a reta final do Brasileirão

Tricolor do Morumbi está ligeiramente atrás do Internacional, enquanto o Peixe conquistou quatro vitórias e um empate em sequência.

O San-São deste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos-SP, pela 25ª rodada, pode ser decisivo para os planos de Santos e São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Peixe está de olho na classificação à próxima Libertadores, enquanto o Tricolor do Morumbi sonha com o título.

Atualmente, o time da Baixada, que conquistou quatro vitórias e um empate em sequência, é oitavo colocado, com 31 pontos. A equipe da Capital é vice-líder, com 49, mesma pontuação do Internacional. O Colorado, porém, leva vantagem no saldo de gols. O G6 ainda tem Palmeiras, com 46, Flamengo, com 44, e Atlético Mineiro e Grêmio, com 41.

O PEIXE

O Santos tem apenas o desfalque do zagueiro Lucas Veríssimo, com dores na coxa esquerda. O técnico Cuca garante que o caos político vivido pelo clube não interfere no trabalho dele com o elenco.

Desde que o treinador foi contratado, no fim de julho, a equipe alvinegra perdeu apenas duas partidas, contabilizados os resultados apenas dentro de campo, apesar do processo de impeachment em vigor contra o presidente José Carlos Peres.

“Eu não vejo uma situação crítica na parte política. A gente está muito tranquilo na nossa parte aqui. O presidente falou uma vez para eu cuidar do campo. Eu estou cuidando aqui e as coisas estão boas. A gente está alheio a tudo isso, não está respingando nada aqui.

Qualquer que venha ser o resultado do jogo, não tem o fator política no meio. A gente torce para que o melhor aconteça. Que todos possam se unir e a gente ficar mais fortalecido”, comentou o treinador nesta sexta-feira, após treino no CT Rei Pelé.

O TRICOLOR DO MORUMBI

Sem dor ou limitações de movimentos, o meia-atacante Éverton está pronto para ajudar o São Paulo. Desfalque nos últimos três jogos, ele se diz 100% recuperado da lesão muscular na coxa esquerda. A única baixa do Tricolor do Morumbi é o lateral-direito Régis, suspenso.

“Fiz uma série de exercícios fisioterápicos e de fortalecimento muscular neste período, e agora estou 100% fisicamente de novo. Será um jogo difícil, porque as duas equipes estão embaladas. Mas vamos em busca de um resultado positivo, porque o nosso objetivo é manter o São Paulo na briga pela liderança”, disse o camisa 22.

CURIOSIDADES – SANTOS X SÃO PAULO – OPTA FACTS

* O São Paulo venceu seus dois últimos duelos contra o Santos na Série A; havia perdido os quatro anteriores.

* O Santos ficou sem sofrer gols em seus últimos cinco jogos da Série A, igualando sua melhor sequência neste século (junho de 2017).

* As três derrotas sofridas pelo São Paulo no Brasileirão 2018 foram como visitante; entre elas, o 0-1 contra o Atlético Mineiro em seu último jogo fora de casa no torneio.

* Gabriel marcou os últimos seis gols do Santos no Brasileirão 2018, tornando-se o atual artilheiro do torneio (12).

* Nenê é o jogador do São Paulo com mais finalizações no gol (16) e mais faltas sofridas (49) no Brasileirão 2018.