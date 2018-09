Secretária de Saúde exonerada durante investigação de desvio de R$ 5 mi em Jales volta ao cargo

Maria Aparecida Moreira Martins chegou a ser presa e exonerada da prefeitura, mas ela prestou esclarecimentos à polícia e teve a prisão revogada

A Secretária da Saúde de Jales (SP) voltou ao cargo na quinta-feira (13), depois de ser presa e exonerada da função durante a Operação Farra do Tesouro, que foi deflagrada pela Polícia Federal e investiga o desvio de mais de R$ 5 milhões feito por uma ex-tesoureira da prefeitura.

Maria Aparecida Moreira Martins prestou esclarecimentos durante a investigação e a prisão foi revogada pela Justiça.

De acordo com a Prefeitura de Jales, o convite para que Maria Aparecida retomasse ao cargo foi feito pelo prefeito Flávio Prandi Franco. À prefeitura, ela disse que ficou feliz com o convite e afirmou que vai se dedicar para contribuir com a saúde da cidade.

Na operação também foram presos a ex-tesoureira Érica Cristina Carpi, e a irmã dela, Simone Paula Carpi Brandt. Elas conseguiram autorização da Justiça para cumprir prisão domiciliar. O marido de Érica, Roberto Santos Oliveira, e o cunhado dela, Marlon Brandt, também foram presos preventivamente.

Érica foi denunciada pelo Ministério Público por formação de organização criminosa, falsidade ideológica, peculato – quando funcionário público pratica crime contra a administração – e lavagem de dinheiro.

A denúncia também aponta a maneira que Érica desviava o dinheiro. Ela criava lançamentos falsos, já que após anotar a lápis a quantia desviada, ela destruía o documento para dificultar uma possível fiscalização.

A Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar outros possíveis crimes e a participação de mais pessoas no esquema.

De acordo com a Polícia Federal, Cristiano Pádua da Silva, a família usou dinheiro público da educação, e principalmente da saúde, para bancar uma vida de luxo, como a construção de uma belíssima residência na zona rural de Jales.