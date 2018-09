Por João Fidélis de Campos Filho –

As eleições trazem ao debate muitas das causas do subdesenvolvimento do Brasil. Vem à tona um rosário de problemas da sociedade brasileira que no dia-a-dia são mascarados pela divulgação dispersa de múltiplas informações, que contribuem para aumentar o fosso entre a realidade e a alienação.

Velhos esqueletos ressurgem dos armários e mostram muitos brasis convivendo entre si, com diferenças e desigualdades enormes. Aí está o lado positivo do processo eleitoral, nesta radiografia dos crônicos problemas e os desafios para solucioná-los. A crise na educação, a falta de horizontes da juventude, a violência, as drogas, a degradação do meio ambiente, etc. O importante é surgir novas ideias, novos enfoques e alternativas.

Agora é o momento, através do voto consciente, de tentar melhorar o nosso desacreditado legislativo, escolhendo candidatos comprometidos com os valores éticos e com reais propostas de aperfeiçoamento social.

E é graças a este estado de degradação moral que impera hoje nas câmaras representativas de Brasília e de muitos rincões brasileiros (onde predomina o fisiologismo, o total jogo rasteiro de interesses bem acima dos ideais de bem estar da nação) que muitos candidatos fora da órbita da política brasileira se aventuram nessas próximas eleições. Artistas folclóricos como Tiririca (que tinha abandonado a vida pública) e outros personagens que têm popularidade por estarem com maior frequência na mídia, se colocam a disposição do eleitor apostando no voto de protesto e na desilusão do eleitor com a classe política. Muitos tentam se reeleger para manter o foro privilegiado.

A prisão de um membro da cúpula de um partido com alta representatividade, a crítica de um ministro do supremo de que a Lava-Jato está agindo com truculência e intimidação justamente agora no período eleitoral deixa um rastro de suspeição se não há muita gente beneficiando-se com estas apurações e denúncias. Por outro lado teme-se que o destempero e o radicalismo possam dar o tom numa época de sepultamento de ideologias revisionistas e estatizantes. Ainda bem que o discurso de campanha não transparece estas intenções dissonantes do mundo moderno. Pelo menos é o que se supõe…

Votuporanga tem a rara oportunidade de eleger um representante na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional e não pode titubear. Sabe-se o quanto é necessário ter um deputado filho da terra lutando pelos interesses da cidade durante todo um mandato. Que não somente se lembre do município nas vésperas do período eleitoral.

Vive-se num tempo de rápidas mudanças, onde as escolhas de hoje tem capital importância nos destinos de cada um. Por é preciso pensar e, pesar bem, as consequências de cada escolha antes de votar.

João Fidélis de Campos Filho- Cirurgião-Dentista

