Ao lado da família, Fátima Bernardes comemora aniversário

Apresentadora publicou foto abraçada no namorado, Túlio Gadelha, por quem, aliás, foi surpreendida

Fofa! Nesta segunda-feira (17), Fátima Bernardes comemora 56 anos de idade. Porém, o que a apresentadora do Encontro não esperava, era de uma festa surpresa que recebeu, de sua família e do namorado, Túlio Gadelha. Em uma publicação do Instagram, a ilustre virginiana disse que não desconfiou de nada.

“Cúmplices por mais momentos de amor e alegria. Ainda não acredito que não desconfiei de nada”, disse.

Nos comentários, seus fãs desejaram felicidades à jornalista.

“Fatima parabéns você merece tudo de bom”, “Parabéns!! Muita saúde, amor e luz!!”, foram alguns dos desejos feitos, pelos seguidores.

Parabéns, Fátima!