CAV anuncia ex-atacante de Ponte Preta

Erick Salles, de 23 anos, integrou as categorias de base do Internacional entre 2011 e 2013 e estava no Arouca, de Portugal

Classificado para a segunda fase, a diretoria do Votuporanguense não mediu esforços e anunciou mais um reforço. Trata-se do atacante Erick Salles, de 23 anos. Além de fazer parte do elenco para a sequência da Copa Paulista, o atleta assinou para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2019.

Na carreira, o novo reforço da Alvinegra, tem passagens por Mirassol, Bragantino, Ponte Preta e CRB. O jovem jogador estava no Arouca, de Portugal. Ele integrou as categorias de base do Internacional entre 2011 e 2013.

COMO ESTÁ?

Na Copa Paulista, o time comandado pelo técnico Rafael Guanaes vem de derrota pelo placar mínimo para o Olímpia, neste domingo, jogando em Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda. Na classificação, o Votuporanguense é o terceiro colocado do Grupo 1, com treze pontos. No encerramento da primeira fase, o representante de Votuporanga encara, no próximo sábado, às 15 horas, em casa na Arena Plínio Marin, o lanterna Batatais.