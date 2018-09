Com 85 mil visitantes, FLIV encerra sua 8ª edição como um dos maiores eventos multiculturais do país

Depois de dez dias de intensa programação cultural, a oitava edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV chegou ao fim, na noite de domingo (16/9), consolidando o evento como um dos maiores festivais multiculturais gratuitos do país.

O encerramento foi marcado por um concerto da Orquestra de Câmara da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, apresentado no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, sob a regência do professor Alex Massuia. A apresentação foi seguida de um show da banda Novos Bohêmios, que fechou o último dia de festival com um sarau musical, no palco do Galpão FLIV.

Autor homenageado

Em 2018, o autor homenageado pelo festival foi o cantor, compositor, poeta, artista visual e performer Arnaldo Antunes. O multiartista se apresentou no Palco Principal do evento, no dia 9 de setembro, com um show que levou ao público sucessos como “Fora de Si”, “Põe Fé Que Já É” e “Serenata de Domingo”, além de uma versão acústica da canção “Exagerado”, composta por Cazuza.

Atrações musicais

Além do homenageado Arnaldo Antunes, o FLIV 2018 também contou com a presença do cantor e compositor Moraes Moreira. Considerado um dos mais versáteis músicos da MPB, Moraes abriu o festival, na noite do dia 7 de setembro, com um grande show, no qual executou algumas de suas mais célebres composições, como “Acabou Chorare”, “Besta é Tu” e “Brasil Pandeiro”.

Escritores e contadores de histórias

Ao longo da oitava edição do FLIV, as conversas com escritores tiveram como principal tema “A literatura em múltiplas plataformas”, com destaque para discussões acerca da multiplicidade de linguagens e manifestações literárias, incluindo vertentes como a poesia, o jornalismo e as histórias em quadrinhos, além da performance, da videopoesia e da produção de roteiros.

Livrarias

Ao todo, foram trazidos ao evento mais de 15 mil livros, distribuídos entre os estandes das livrarias Cultura, Espaço, Cortez e Mazzoni.

Espetáculos teatrais, circenses e de dança

No segmento de artes cênicas, um dos destaques do FLIV 2018 foi a presença internacional do ator cubano José Antônio Alonso, da Cia. Teatro del Caballero. Além de ministrar a oficina “Semear a voz no corpo”, Alonso também se apresentou com o monólogo “De Paris, un Caballero”, no primeiro final de semana do festival.

Ainda integraram a programação: o espetáculo teatral “Maria Peregrina”, da Cia. Vice Versa; o espetáculo de dança “Pêndulo”, da RZ Cia. de Dança; os espetáculos circenses “Cortejo Circense”, “Compilação Suno”, “Fiorella Desequilibrada” e “O Mundo do Circo”; além dos espetáculos infantis “Os Outros Reservas”, da Cia. Aliateatro; e “Era uma vez…João e Maria”, “Circo Lando: o maior espetáculo da Terra”, e “Libel”, da Cia. Fábrica de Sonhos.

Exibição de filmes

Em parceria com a licença MPLC Brasil e o programa “Pontos MIS”, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), foram exibidos, durante o FLIV, diversos filmes de longa-metragem, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, a oitava edição do FLIV se destacou graças à criação de novos espaços, à inovação dos projetos apresentados, ao número de livrarias presentes e à qualidade da programação, pensada para públicos específicos e para a contemplação de artistas da cidade: “foi a edição que mais garantiu a participação de artistas locais, por meio de saraus, oficinas, shows musicais, contações de histórias e artesanato”, destacou a secretária.