Consumidor usa cada vez mais a internet para comprar

47% dos internautas sempre realizam compras online antes de comprar em lojas físicas

Além de comprar pela internet, o consumidor brasileiro utiliza o meio online também para fazer pesquisas mesmo quando a compra é realizada em lojas físicas. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) com internautas que realizaram compras na internet nos últimos 12 meses mostra que 47% dos entrevistados sempre fazem pesquisas na internet antes de realizar alguma compra em loja física.

A pesquisa na internet serve para conseguir mais informações sobre o produto vendido por uma determinada marca. A maioria busca informações sobre preços (38%), detalhes e características daquilo que pretende adquirir (22%) e também a opinião de outros clientes sobre a experiência de compra (10%). Só 18% não fazem qualquer tipo de pesquisa online antes de comprar um produto em uma loja física. 35% recorrem à consulta apenas eventualmente, dependendo do tipo de produto ou serviço.

Para fazer as pesquisas no ambiente virtual, 47% dos internautas buscam informações em sites de reclamações, 35% preferem os sites ou aplicativos da própria empresa e 34% possuem preferência pelos buscadores, como o Google. O estudo também analisa em quais situações a internet ganha vantagem e em quais as lojas físicas saem na frente.

A maioria (83%) acha que os preços praticados online são mais baratos do que nas lojas físicas. Comodidade (75%), variedade na oferta de produtos (73%), facilidade para escolher produtos (62%), disponibilidade de informações (59%), agilidade na compra (58%) e melhores formas de pagamento (57%) também são mencionados como bons aspectos dos e-commerces.

As lojas físicas, por sua vez, vencem em aspectos como facilidade de troca (73%), qualidade do atendimento (51%) e pós-venda (46%). Entre aqueles que preferem o ambiente físico, 40% o fazem por acharem que há menos decepções nesse tipo de compra e 38% destacam a vantagem de poder levar o produto para casa imediatamente. Apesar disso, 62% ainda preferem a internet para adquirir produtos, enquanto 36% preferem as lojas físicas.

Os internautas são motivados muitas vezes pela impulsividade nas compras, nem sempre planejando-as. Na maior parte das vezes, são tentados pelo desejo de consumo (23%) ou pelo senso de oportunidade (18%). Os produtos mais irresistíveis são roupas, calçados – como tênis, por exemplo – e acessórios (37%), cosméticos e perfumes (18%), livros (16%), artigos para casa (15%) e eletrônicos (14%).