Coordenador da UNIFEV visita polo industrial no Vale do Silício

Pelo segundo ano consecutivo, docente tem a oportunidade de conhecer gigantes do mercado da tecnologia.

O coordenador do curso de Engenharia de Computação e supervisor do setor de Sistemas de Tecnologia da Informação (STI) da UNIFEV, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi, está nos Estados Unidos, nesta semana, em visita ao polo industrial mais famoso do mundo, o Vale do Silício, na Califórnia.

Durante a viagem, o docente tem tido a oportunidade de conhecer, pelo segundo ano consecutivo, gigantes do mercado da tecnologia, como as empresas Flextronics¸ Neo, WhatsApp e Facebook, e participar de cursos na Stanford University.

Atualmente, o professor integra uma equipe de engenheiros, que discute e propõe melhorias para os cursos superiores na área, mantidos por Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Neste ano, as visitas e treinamentos estão voltadas à viabilização da internacionalização dos campos de estágio para os alunos.

Para Toschi, as experiências deste ano estão sendo importantíssimas, já que podem ser utilizadas em sala de aula. “O objetivo é trazer novidades e práticas inovadoras para os nossos universitários e, também, para a UNIFEV. O contato com gigantes do segmento traz uma bagagem muito valiosa em termos de avanços tecnológicos”, explicou.