Copa de Judô reúne mais de 400 atletas no Ginásio do CSU

Vinte e sete judocas que frequentam aulas no CSU e Mário Covas conquistaram medalhas na competição

A manhã de sábado (15/9) foi repleta de lutas no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” durante a VI Copa Cidade de Judô, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Centro de Treinamento de Lutas – Dojô. No total, mais de 400 atletas de Votuporanga e outras 16 cidades da região participaram da competição.

O Prefeito João Dado, acompanhado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Mônica Pesciotto de Carvalho, e pelo Secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, participou da cerimônia de abertura, que contou também com as presenças de senseis e diversas autoridades relacionadas à modalidade. “Vou dar uma boa notícia, no ano que vem, essa Copa será realizada nesse Ginásio completamente reformado, com nova iluminação, assentos para melhor comodidade do público, sanitários reformados, enfim, tudo estará melhor em benefício ao esporte”, anunciou o Prefeito.

A competição contou com a participação de 59 atletas que frequentam as aulas gratuitas que a Prefeitura oferece no CSU e Ginásio de Esportes “Mário Covas”. Ao final, 7 conquistaram medalhas de ouro, 7 de prata e 13 de bronze, além de outros 7 atletas que conseguiram ainda a 5ª colocação, todos em suas respectivas categorias. Outros 25 atletas iniciantes, com idade entre 6 e 14 anos, também participaram do Festival e levaram medalhas de participação.

Na classificação geral, o Rio Preto Automóvel Clube ficou em 1º lugar, em 2º C.T. Meninos de Ouro de Guaíra e em 3º Academia Matsumi de Judô e Karatê de São José do Rio Preto.

Aulas gratuitas

A Prefeitura oferece aulas de judô gratuitas de segunda a sexta-feira, em dois locais: no CSU, localizado na Rua Thomás Paes da Cunha Filho, 3556, bairro São João; e no Ginásio de Esportes “Mário Covas”, na Rua Sebastião de Lima Braga, 3010, no Jardim Residencial Prado. As aulas são ministradas pelos senseis Daniela Paszko, Michele Pereira, Fabio Feltrin e Leonardo Eduardo. Interessados em participar devem ter idade entre 6 anos completos até 17. Mais informações pelos telefones (17) 3426-1200 ou 3421-9650.