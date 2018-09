Cuca pede calma com Felippe Cardoso no Santos

Atacante jogou alguns minutos no clássico contra o São Paulo, no último domingo

Felippe Cardoso fez seu primeiro jogo com a camisa do Santos no empate sem gols contra o São Paulo, no último domingo, na Vila Belmiro. Essa foi a primeira partida do reforço do Santos desde maio – o atacante ficou parado por quatro meses por conta de um problema no púbis.

O técnico Cuca analisou a estreia de Felippe Cardoso, que foi um pedido seu à diretoria do Santos. O jogador de 19 anos entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo do clássico, mas pouco foi acionado.

“Não está habituado, chegou nessa semana, mas jogo pedia o pivô, desafogo, referência na área. Demos um passo atrás no Gabriel. Não dá para julgar por esse jogo. Poderia ter cabeceado bola no gol e não daria para julgar também. É um começo, com característica que ele tem que é necessária” disse Cuca.

Cuca terá mais uma semana livre para preparar sua equipe para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão.

Com a suspensão de Derlis González, Felippe Cardoso entra na briga por uma vaga no time titular – a opção mais provável de Cuca é Bruno Henrique.

O elenco santista folga nesta segunda-feira e volta aos trabalhos na hoje, no CT Rei Pelé.