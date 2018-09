Escola Passo a Passo realiza a sua 1ª Festa da Família

A primeira Festa da Família da Escola de Educação Passo a Passo/Dom Bosco de Votuporanga foi marcada pela emoção e solidariedade das famílias que participaram do evento, que aconteceu no último sábado, dia 15 de setembro.

O evento foi direcionado para as famílias dos alunos do Ensino Fundamental I – 2º ao 5º ano – e contou com muita diversão em atividades que envolveram toda a família. “Foram momentos únicos, de muita cumplicidade e envolvimento entre os participantes. Dava para ver a alegria no rostinho de cada aluno. Foi maravilhoso!”, destacou a coordenadora pedagógica da escola, Miriam Pereira Silva.

Na ocasião, a Escola pediu a doação de gelatina para o “Hospital do Amor”, de Barretos, e a solidariedade das famílias foi grandiosa. “Arrecadamos muitas caixas de gelatinas, o que nos deixou muito felizes com a participação das famílias”, comentou a diretora da Escola, Tânia Fuzete de Lima. “Caso alguma família ainda queira doar gelatina para a nossa campanha em prol do ‘Hopsital do Amor’, basta procurar uma das secretarias da Escola e deixar sua doação”, completou Tânia. A campanha vai até o final do mês de setembro.

Para os pais, foi um momento único e de interação, não somente com os filhos, mas também com as famílias dos colegas de sala do estudante. “A iniciativa da Escola foi maravilhosa. Momentos como este são muito importantes para conhecermos mais os colegas de salas de nossos filhos e suas famílias. A Escola está de parabéns!”, enfatizou a mãe Ellen Cardoso Marin.