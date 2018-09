Everton tem desconforto na coxa esquerda e vira dúvida

Meia-atacante inicia tratamento no CT da Barra Funda; sábado tem jogo contra o América-MG

Everton é dúvida do São Paulo para o duelo de sábado, às 16h, contra o América-MG, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituído ainda no primeiro tempo do empate por 0 a 0 com 0 com o Santos, no domingo, o meia-atacante está com um desconforto na coxa esquerda.

Desfalque conta Fluminense, Atlético-MG e Bahia por conta de um estiramento muscular no local, Everton sentiu dessa vez uma região 15 centímetros abaixo da lesão anterior. É uma fibrose de um outro problema sofrido em 2015, quando ainda era do Flamengo.

O departamento médico do São Paulo já iniciou o processo de recuperação com Everton na manhã desta segunda-feira, na reapresentação do elenco depois do clássico com o Santos.