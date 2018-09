Instituto Federal oferece curso gratuito de inglês

Instituição oferece 25 vagas, destinadas aos interessados que tenham idade mínima de 15 anos e Ensino Fundamental completo.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Votuporanga, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para o Curso de Extensão Inglês para Iniciantes I. O curso é gratuito. Para participar, o interessado deve ter o Ensino Fundamental completo e idade mínima de 15 anos.

O curso terá a duração de 40 horas, com 25 vagas oferecidas. Ele será realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras, entre 25 de setembro e 06 de dezembro, no período noturno, das 19h às 21hs.O processo de seleção será mediante ordem de matrícula presencial.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site na instituição até esta sexta-feira, 21 de setembro. A ficha de inscrição deve ser impressa, assinada e entregue pessoalmente na Coordenadoria de Extensão do Campus Votuporanga, das 12h às 20h, juntamente com cópia e original do comprovante de escolaridade e RG e CPF (ou CNH).

A importância do idioma

Antes visto como um diferencial, saber falar inglês tornou-se exigência básica no mercado de trabalho. O idioma, considerado uma das línguas mais presentes no mundo, com mais de 550 milhões de falantes, é fundamental para quem deseja alcançar o sucesso em sua área de atuação, em todos os níveis profissionais.

Muitas empresas exigem o domínio do idioma por parte de seus funcionários e colaboradores. Afinal, as instituições acabam dependendo da língua para realizar transações internacionais, lidar com softwares e produtos importados, obter informações de fontes estrangeiras (como jornais e publicações científicas) e inúmeras outras finalidades. Desse modo, o jovem que já entra para o mercado de trabalho com proficiência no idioma ganha destaque em relação aos concorrentes.

O idioma também é muito importante para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é elaborado para testar os conhecimentos dos candidatos em diversas áreas, incluindo uma língua estrangeira. Por esse motivo, o inglês e o espanhol se tornaram disciplinas obrigatórias em muitas escolas e nos cursinhos preparatórios. Por isso, alunos que já tenham certa fluência no idioma tendem a não só ficar mais tranquilos com a preparação e a prova em si, como poupam tempo e esforços nos estudos para o ENEM.

O Campus Votuporanga está situado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Cep 15503-110, Bairro Pozzobon. O telefone para contato é (17) 3426-6990.