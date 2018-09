Motociclista morre após acidente em Ilha Solteira

Segundo a polícia, motoristas que passavam perto do zoológico viram a moto e a vítima caídas no chão. Suspeita é que o rapaz tenha perdido o controle do veículo.

Um homem morreu durante um acidente de trânsito, na noite deste domingo (16), na estrada vicinal que liga Ilha Solteira (SP) às prainhas da cidade.

Segundo a polícia, Ivan Carlos Ferreira, de 51 anos, foi encontrado por motoristas que passavam perto do zoológico e viram a moto e a vítima caídas no chão.

O motociclista já estava desacordado próximo ao acostamento da pista, com vários ferimentos pelo corpo. A suspeita é de que a vítima tenha perdido o controle da moto e batido em alguma árvore, pois chovia na hora do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Ivan ao pronto socorro do Hospital Regional de Ilha Solteira, mas ele não resistiu. O corpo do rapaz foi enterrado nesta segunda-feira (17).