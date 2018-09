Mulher poderá ser indenizada por shopping

Carro dela foi arrombado e produtos furtados em estacionamento do centro de compras.

A justiça de Votuporanga foi favorável ao pedido de indenização de uma moradora da cidade contra um shopping de Rio Preto. Ela poderá ser indenizada em R$ 7.450,00 porque objetos foram furtados dentro do estacionamento do shopping.

Segundo o processo, a vítima foi pra Rio Preto na companhia de uma amiga para buscar a filha na faculdade. Ao deixar o veículo no shopping, ladrões arrombaram o carro e praticaram o furto. A mulher alegou trabalhar com a venda de roupas, e teve várias peças furtadas.

Na defesa, o shopping alegou falta de provas na prática do furto no interior do estacionamento, mas o juiz aceitou as fotografias feitas pela vítima, além provas da presença no local e o registro da ocorrência policial.

Os produtos mais o conserto do carro foram avaliados em R$2.450,00. Além do reparo material, o juiz fixou uma indenização de danos morais de R$ 5 mil. Cabe recurso ao julgamento por parte do shopping.