Recanto Tia Marlene realiza Eco Manhã com a Casa da Amizade do Rotary Club de Votuporanga

Evento teve o intuito de aproximar alunos e parceiros da instituição e realizar o plantio de mudas de árvores frutíferas

Sempre preocupado em transformar o mundo em um lugar mais verde, o Recanto Tia Marlene – AFUPACE realizou, na última quinta-feira, uma Eco Manhã, com alunos e convidados. O objetivo era a plantação de diversas mudas de árvores frutíferas que foram doadas para a instituição.

“No Recanto nós fazemos uma interação com as crianças, então achamos por bem fazer essa interação plantando mudas de árvores frutíferas que nos foram doadas. Essa atividade trará muitos resultados no futuro, como frutas para o consumo”, comenta a presidente da entidade, Maria de Lourdes Moraes.

O encontro também oportunizou uma visita de integrantes da Casa da Amizade Rotary de Votuporanga, que puderam conhecer melhor o espaço físico da entidade para elaborarem futuros projetos assistenciais, que contribuirão para a manutenção do espaço.

“Nós decidimos fazer um pequeno evento envolvendo o pessoal do meio ambiente, e a Aline Araldi, presidente da Casa da Amizade, pediu para participar também. Isso para a gente tem um significado muito grande, porque, além da participação das crianças que para nós é muito importante, dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem o Recanto”, comenta a presidente.

Maria ainda enfatiza a importância desses encontros para tornar a entidade mais próxima da comunidade. “Muitas pessoas ouvem falar do Recanto Tia Marlene, mas não sabem realmente qual o nosso trabalho, então é muito importante para nós quando elas de dispõem a vir nos conhecer e ver o que elas têm ajudado a manter. Porque se não fosse a comunidade, nós não conseguiríamos.”

De acordo com a presidente da Casa da Amizade, este é o primeiro contato com a entidade para conhecer suas necessidades para então ser elaborado um projeto assistencial. “Na minha gestão, 2018/2019, nós optamos por auxiliar o Recanto, então essa é uma visita pessoal, para criar esse contato mais próximo mesmo, para trazer as meninas que ainda não conheciam o espaço e, de agora em diante, pensarmos juntas sobre qual projeto é mais eficiente.”

A diretora da Fundação Rotária, Maria Lucia Sanches Vargas, explicou como são feitos os projetos da fundação e como eles contribuem para as entidades. “Primeiramente nós visitamos as entidades, vemos quais são as suas necessidades e criamos projetos para a Fundação Rotária do Rotary Internacional. Depois do projeto pronto, nós buscamos parceiros de Rotarys no exterior e a Fundação Rotária do Rotary Internacional nos dá a quantia necessária para que o projeto seja realizado.”

A diretora enfatiza a importâncias desses encontros para conhecer a real necessidade das entidades assistidas. “Conhecendo um pouco mais a fundo o dia a dia da entidade, da equipe que aqui trabalha, a gente consegue ver o que realmente é necessário, porque não adianta fazermos um projeto para determinada coisa que a entidade não precisa. O nosso objetivo é suprir aquilo que as entidades, sozinhas, não conseguem.”

Afupace

Fundada em 1996, a Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais (AFUPACE) – Recanto Tia Marlene é uma Instituição assistencial filantrópica, sem fins lucrativos. A instituição é a única a oferecer atendimento específico para deficientes múltiplos e autistas em uma área de 80km.

A Instituição tem por finalidade atender, defender e garantir os direitos da criança, adolescente e adultos, visando sua integração social e familiar, bem como sua independência na vida diária. Para alcançar o seu objetivo, a escola desenvolve um trabalho individual, com métodos alternativos, respeitando as limitações que cada um apresenta.