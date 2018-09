Santa Casa recebe repasse financeiro da AVA

Associação Votuporanguense de Aeromodelismo entregou cheque para diretoria, após realização de evento.

A Associação Votuporanguense de Aeromodelismo (AVA) demonstrou toda a sua solidariedade. O grupo doou R$2 mil para a Santa Casa de Votuporanga, recurso arrecadado na quarta edição AVA Fest, evento realizado nos dias sete, oito e nove deste mês na pista da Associação.

Os pilotos fizeram manobras acrobáticas em aviões, helicópteros e jatos que ultrapassaram 400 quilômetros por hora. Entre as atrações, presença do americano Jase Dusia, um dos melhores profissionais do ranking mundial, além de participantes da Argentina, Paraguai e de todo Brasil. “Este ano, a arrecadação foi pequena, mas quisemos doar para Santa Casa. Conversamos com o secretário de Assistência Social, Serginho da Farmácia, e separamos para o Hospital. Quem sabe no ano que vem, conseguimos muito mais”, contou o presidente da AVA, Gleiser Lizandro de Souza.

Gleiser ressaltou que o objetivo é contribuir com as entidades que atendem a população. “Nós queremos ajudar quem precisa. Promovemos campanha de agasalho, o projeto Natal Feliz – quando distribuímos presentes, entre outras ações. O que pudermos fazer, iremos colaborar”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Obrigado por tudo que vocês têm feito. Na Instituição, independentemente do valor, a intenção é que vale. O nosso Hospital atende 53 cidades, precisamos a todo momento e a comunidade é muito solidária”, finalizou.