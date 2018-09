Senac abre inscrições para o curso Massagem

Interessados podem aprender a realizar as técnicas e seguir carreira na área de saúde e bem-estar.

Estão abertas as inscrições para o curso Massagem Estética Modeladora, no Senac Votuporanga, para quem deseja seguir carreira na área de saúde e bem-estar. A massagem modeladora, por exemplo, é uma técnica procurada no mercado para interessados em reduzir medidas. Especialista nessa oferta, e em outras aprendidas durante a formação, pode trabalhar em clínicas de estéticas ou até mesmo abrir o próprio negócio.

Segundo a docente Liliani Veronez Pereira, a técnica aumenta a circulação sanguínea, remodela o corpo, diminui a gordura localizada e melhora o metabolismo na região, ajudando no tratamento contra celulites de graus leve e moderado.

“Por ser um procedimento acessível e que gera resultados rápidos, o público, principalmente o feminino, tem procurado bastante. A massagem, além de ajudar no quesito estética, também é uma forma de melhorar a qualidade de vida por ajudar a eliminar água.”

O participante aprenderá a analisar a pele e aplicar os produtos e movimentos adequados na massagem, visando o bem-estar ao cliente. Pode fazer o curso estudantes e profissionais da área de estética, massoterapia, fisioterapia, biomedicina, enfermagem e educação física, já que é necessário que o interessado saiba anatomia e fisiologia do tecido adiposo.

Mais informações podem ser obtidas no Portal Senac www.sp.senac.br/votuporanga. Ainda há possibilidade de fazer o curso com bolsa de estudo.

Serviço:

Massagem Estética Modeladora

Data: 22 de setembro a 20 de outubro de 2018

Horário: aos sábados, das 8h30 às 12h30

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga