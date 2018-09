Sinal digital aberto do SBT está travando TVs em Votuporanga

Danilo Liévana de Camargo –

O sinal digital do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) através da sintonia 34.1 está gerando um problema nas TVs que o sintonizam. Alguns aparelhos travam neste canal quando sintonizado em alguns modelos de TVs. As imagens são exibidas normalmente, entretanto o usuário não consegue mudar mais de canal, nem aumentar ou abaixar o volume e nem tampouco desligar o aparelho.

Um leitor do Diário reclamou que domingo passado sintonizou na Globo digital, canal aberto, para assistir o jogo do Corinthians, no intervalo da partida rodou os canais até o SBT e desta sintonia não conseguiu mais sair, a sua TV travou. Ele conta que não conseguia aumentar o volume, trocar de canal e nem mesmo desligar a TV. Ela funcionava normalmente na programação do SBT, mas a partir dali não teve mais controle nenhum. Para desligar o aparelho teve que tirá-lo da tomada. “Nem a SKY consegui fazer funcionar na minha TV, a sorte que tenho outra no quarto e foi lá que acabei de assistir a derrota do meu time”, lamenta.

Na segunda-feira passada este mesmo leitor conta que procurou algumas assistências técnicas de TVs da cidade e o que ouviu é que o problema era no aparelho, pois possivelmente necessitava baixar um software no site do fabricante e aplicar novamente no aparelho, serviço que ficava em torno de R$200, ou ainda, o defeito poderia ser na placa, que aí não ficava por menos de R$500. Assustado com o possível prejuízo já que sua TV tem apenas 4 anos de uso, e é de uma marca confiável, decidiu ouvir uma terceira opinião e foi na Assistec, empresa que se encontra estabelecida na rua Itacolomi na frente da Praça São Bento, que descobriu o problema.

“Inicialmente o Junior, técnico da empresa, me disse o controle remoto poderia ter travado a TV, fiz o teste e nada. Aí levei a TV até a loja e a deixei com ele. Logo depois ele me ligou e disse que a minha TV não tinha defeito, e que o problema era mesmo com o canal SBT. Ele provou por meio de um teste. Era só ligar no SBT que travava. Então ele tirou o SBT da programação da minha TV e não cobrou nada pelo serviço. O técnico ainda deu a dica de alguém em casa sintonizar no SBT novamente e o problema voltar, era para desligar a TV da tomada, desconectar o cabo da antena e ligar novamente, que aí destravava”, explica.

Mariana Fidélis também estava com o mesmo problema e foi à loja citada e de lá recebeu a dica para destravar a sua, ela seguiu as orientações e tirou o SBT da programação automática da sua TV. “O Júnior foi muito honesto comigo disse que tinha acabado de sair um rapaz de lá com o mesmo problema”, conta.

Junior conta que no inicio teve alguma dificuldade para descobrir o que acontecia e que após trocar uma ideia com um colega de São Paulo ficou sabendo que na capital está ocorrendo o mesmo problema com o SBT. “Este problema, depende do modelo de TV, a Toshiba, por exemplo, dá problema com a TV Globo, já a Philco com o SBT. Não adianta, é um problema que nem as emissoras ainda conseguiram resolver”, explica.

Cristiane Carvalho, que vende TVs, comenta que teve muitos problemas como este. “Como estão trocando o sinal analógico pelo digital acontece isso, mais depende da marca da TV. A Bando, o SBT todos apresentam probelams, não são defeitos nas TVs e sim do sistema. Quando acontecer isso é preciso excluir o canal. Esse problema só vai ser resolvido quando for totalmente desligado o sinal analógico”, explica.

O SBT mantém uma página na Internet, pelo “Sinal Digital SBT – Reclame Aqui”. Entramos na página e o que foi conferido é que entre centenas de reclamações do Brasil inteiro nenhuma foi atendida.

A reportagem falou com o engenheiro Cosme Alexandre, responsável pelo sinal digital do SBT/Araçatuba na tarde de ontem e ele afirmou que se acontecer o problema basta ressintonizar o canal. “Talvez por termos aumentando o sinal, para que ele fique mais robusto na região de Votuporanga, pode ter criado uma resistência e o sinal entra em conflito, mas é só ressintonizar o canal que volta normalmente. Acredito que esses casos são isolados”, explicou Cosme.

O engenheiro disse ainda que checou com o operador da prefeitura em Votuporanga, o Sr. Luís Rondina, e ele lhe disse que não recebeu nenhuma reclamação.