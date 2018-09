Soldados Mirins recebem boinas e participam do Dia Mundial da Limpeza

Na manhã deste sábado (15), os 80 integrantes da 2ª turma do Projeto Soldado Mirim participaram de uma série atividades, para a comemoração ao Dia Mundial da Limpeza e a cerimônia de recebimento da boina camuflada. As atividades foram prestigiadas pelo prefeito João Dado e pela primeira dama Mônica Pesciotto de Carvalho, que preside o Fundo Social de Solidariedade, responsável pela coordenação do Projeto.

Divididos nos pelotões Alfa e Bravo, as crianças foram recebidas com café da manhã e além de receberam suas boinas, assistiram a uma palestra educativa sobre Conservação e Preservação de Área Ambiental, que foi proferida pelo biólogo André Navarro e por Márcia Passos, pós-graduada em Meio Ambiente, com a participação do Saevinho, mascote da Saev Ambiental.

O Dia Mundial de Limpeza é um evento que acontece sempre no terceiro sábado de setembro, que visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques. Para o sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG, “esta ação evidencia a necessidade de conscientização por parte da sociedade para o problema maior do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos e, como o Soldado Mirim é um projeto com foco no desenvolvimento da cidadania, comemorar este dia é assegurar que a nova geração tenha mais responsabilidade com o meio ambiente”, conclui.

Depois da palestra, o passo seguinte foi aplicar a teoria à prática, com os pelotões dirigindo-se à Reserva Ambiental “Maria Olyntha Jesus”, composta por várias espécies de árvores nativas, onde deram um abraço simbólico na reserva ambiental, retiraram as dúvidas sobre a importância da preservação ambiental e, ainda, recolheram os materiais descartados incorretamente no local, garrafas, plásticos, tampinhas, embalagens de comidas, entre outros, que estavam espalhados na área da Reserva.