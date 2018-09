Bruno Peres treina no campo com bola e aumenta chance de voltar ao São Paulo

Lateral trabalha na terça-feira de descanso para o elenco e evolui para retornar contra o América-MG

A terça-feira de folga para quase todo o elenco do São Paulo, líder do Brasileirão com 50 pontos, teve trabalho para Bruno Peres. O lateral-direito se recupera de um estiramento no adutor direito, sofrido contra o Fluminense (no dia 2 de setembro).

Bruno Peres evoluiu no tratamento e iniciou a transição do Reffis para o gramado. Ele trabalhou fisicamente e com bola no campo do CT da Barra Funda, de acordo com informações do site oficial do São Paulo.

Por isso, Bruno Peres aumentou a possibilidade de ficar à disposição contra o América-MG, sábado, às 16h, no Morumbi.

Depois do empate sem gols no San-São de domingo, o técnico Diego Aguirre projetou a volta de Bruno Peres aos treinos para esta quarta-feira e esperava contar com seu retorno.

Além de Bruno Peres, Aguirre também terá a volta de Régis (cumpriu suspensão). Por outro lado, o Tricolor não contará com Rojas e Bruno Alves (suspensos).

Everton, com desconforto na coxa esquerda, também fez tratamento no Reffis. Ele realizou fisioterapia. O jogador se recuperou recentemente de um estiramento e depende da evolução ao longo da semana para jogar. Neste momento, no entanto, o São Paulo considera difícil o aproveitamento do meia-atacante.