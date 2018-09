 Câmara aprova três projetos em sessão tranquila

Após uma sessão conturbada no dia 10 de setembro, a 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na última segunda-feira, 17 de setembro, foi marcada pela tranquilidade. Com poucos pronunciamentos, os edis aprovaram três projetos, entre eles uma denominação de nome de rua e uma autorização a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental, a celebrar convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo, e com o 1º e 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Votuporanga.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, objetiva a remessa eletrônica do protesto das Certidões da Dívida Ativa (CDA’s) da Autarquia, por seu departamento comercial, bem como a renúncia por parte dos Tabeliães de Protesto de Títulos, da percepção de emolumentos e de outras despesas nas hipóteses de desistência ou cancelamento do protesto por remessa indevida do protesto, e nos casos de sustação judicial do protesto, nas demandas em que o município seja parte sucumbente. Com a autorização da celebração, a SAEV Ambiental procura viabilizar o recebimento de seus créditos, para que possa fazer frente às suas despesas e investimentos.

Outro projeto aprovado, de autoria dos vereadores Meidão, Dr. Ali, Giba, Rodrigo Beleza e Walter José dos Santos, dispôs de Emenda à Lei Orgânica relativa a obrigatoriedade do arquivamento por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo através da Administração Direta, Indireta e Fundacional, de cópia para consulta ou extração de cópias, de Emendas a Lei Orgânica, Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, contratos, Portarias e Decretos de efeito externo, na Biblioteca Municipal Castro Alves.

De acordo com o texto da Emenda, “hoje, o que era uma forma de assegurar o direito dos cidadãos a consulta ou extração de cópias da legislação e demais atos administrativos, tornou-se, além de desnecessária, um problema da maior relevância, por estar ocupando espaços necessários a Biblioteca Castro Alves para ampliação de seu acervo.”

Atualmente, toda a legislação do município já pode ser encontrada nas páginas oficiais do Poder Legislativo e do Poder Executivo na internet, como determinado no parágrafo único do art. 73 da Lei Orgânica do Município. “O sítio da Câmara Municipal na Internet avançou e na atualidade possibilita a consulta e extração de cópias até mesmo da legislação compilada. O rigoroso cumprimento do Parágrafo único do art. 73 assegura o acesso a toda a legislação do Município. Além disso, os Portais da Transparência também possibilitam o acesso dos cidadãos não só aos contratos, mas também aos termos de colaboração, de fomento e acordos de cooperação”, explica o documento.

Denominação de rua

O Projeto de Lei nº189/2018, que dispõe sobre a denominação de rua Manuela Clemencia de Paula, de autoria do vereador Emerson Pereira, também foi aprovado. A denominação é para a atual Rua Projetada 17, localizada no Loteamento Parque Vida Nova Votuporanga III.

Manuela Clemencia de Paula nasceu em 1932 e mudou-se para Votuporanga em 1966 com seus cinco filhos: Luiz Carlos de Paula, Claudio Roberto de Paula (in memorian), Aparecido Donizetti de Paula, Joana Darc de Paula e Vania Estel de Paula (in memorian).

Assim que chegou foi em busca de trabalho. Passou então a trabalhar em lavouras, nas colheitas de algodão, café, arroz e amendoim, nas fazendas Prata de Emílio Nogueira, São José de Torres Garcia, Juvenal Lopez, Commar, Carlos Tobias, entre outras, com o fim de sustentar seus filhos com dignidade.

Foi trabalhando nas lavouras que conheceu o Sr. Rosalvo de Almeida (in memorian), recém-chegado de Pernambuco e passaram a viver juntos em união estável, até o fim de suas vidas. Com o decorrer dos anos, o Sr. Rosalvo de Almeida passou a trabalhar na CESP – Companhia Energética de São Paulo, onde permaneceu por muitos anos até sua aposentadoria.

Seus filhos, Aparecido Donizetti de Paula e Luís Carlos de Paula, seguiram os passos de Rosalvo e também trabalharam na mesma empresa, até aposentarem. Desta forma, o casal pôde dar condições de estudo, formação e encaminhamento profissional para todos, que formaram suas famílias e prosperaram em suas áreas, permanecendo na cidade. Manuela Clemência de Paula prestou por muitos anos serviços na área rural e em casas de famílias, até falecer, em 12 de dezembro de 1992, na Santa Casa de Misericórdia.