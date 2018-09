Encontro de Famílias Grávidas será nesta quinta-feira

O Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, irá trazer muita informação para a população de Votuporanga e região nesta semana. A palestrante desta quinta-feira (20/9) é a enfermeira obstetra Heloísa Aureliano Fiorilli, que falará sobre “Células-tronco”, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2 do Hospital.

As células-tronco dão origem às células adultas que formam os tecidos e órgãos do corpo. Elas têm a capacidade única de autorrenovação e divisão constantes, o que contribui para a reparação de tecidos danificados ou para a substituição de células que vão morrendo. “Por causa dessa capacidade de regeneração e reparação podem ser utilizadas no tratamento de diversas doenças e estão em estudo para o tratamento de várias outras”, explicou o coordenador do projeto e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro.