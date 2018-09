Felipe Melo e Deyverson voltam ao Palmeiras sem definição sobre suspensões

Dupla participa de audiência na Conmebol, leva bronca e aguarda julgamento nesta semana

Felipe Melo e Deyverson voltaram ao Palmeiras sem saber qual será o futuro deles na Libertadores. Os dois participaram de audiência na Conmebol na segunda-feira, no Paraguai, e se defenderam das expulsões contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final do torneio.

Ambos treinaram normalmente nesta terça-feira, na Academia de Futebol, e tiveram um longo papo com o técnico Luiz Felipe Scolari e o auxiliar-técnico Carlos Pracidell antes de as atividades começarem.

O resultado do julgamento deve sair em dois ou três dias, de acordo com quem esteve presente na audiência. Melo e Deyverson já desfalcam o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final contra o Colo-Colo, nesta quinta-feira, no Chile.

No Paraguai, a dupla foi acompanhada por advogados, mas teve pouco tempo para falar. Ambos levaram advertências verbais – principalmente Deyverson, que recebeu bronca por ter tentado colocar o árbitro de Palmeiras x Cerro contra a torcida presente na arena.

Felipe Melo, por sua vez, alegou que não cometeu ato violento na falta que causou sua expulsão, ainda no início do jogo.

Felipe Melo recebeu o cartão vermelho ainda aos três minutos do primeiro tempo por uma solada na perna de Victor Cáceres. O Palmeiras tentou desqualificar a agressão por entrada violenta.

O jogador é reincidente devido à confusão contra o Peñarol, na edição passada da Libertadores. Felipe Melo, no caso, pegou três jogos de suspensão e uma multa de US$ 10 mil.

No caso de Deyverson, expulso por provocar os paraguaios, a tentativa foi de mostrar para a Conmebol que o atacante cometeu um ato isolado, sem nenhuma hostilidade.

Caso o Palmeiras consiga vencer no tribunal, eles podem estar à disposição na partida de volta contra o Colo-Colo, no dia 3 de outubro, na arena alviverde.