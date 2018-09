Idoso morre após bater seu carro de frente com caminhão

Vítima de 71 anos foi levada para a Santa Casa de José Bonifácio (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

JACI: – Um idoso de 71 anos morreu após se envolver em um grave acidente na Rodovia BR-153, próximo ao viaduto de acesso a Jaci (a 82 Km de Votuporanga), na noite desta segunda-feira (17). A batida envolveu um carro e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem estava indo no sentido de Barbosa (SP) para São José do Rio Preto (SP), quando bateu de frente com o caminhão. O veículo onde ele estava ficou destruído com a força da batida.

Ainda segundo a PRF, a vítima foi levada para a Santa Casa de José Bonifácio (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do caminhão, de 22 anos, não se feriu. As causas do acidente serão investigadas.