Jair Ventura suspende rodízio e fixa Cássio como capitão do Corinthians

Goleiro usou a braçadeira nos três primeiros jogos sob o comando do novo treinador do Timão

Nos três primeiros jogos no comando do Corinthians, o técnico Jair Ventura suspendeu o rodízio de capitães e fixou o goleiro Cássio como dono da braçadeira.

Cássio foi capitão do Corinthians nas partidas contra Palmeiras e Flamengo, na semana passada, e diante do Sport, no último domingo.

O goleiro está com 31 anos, defende o Corinthians desde 2012 e é um dos líderes do atual elenco alvinegro. Ele conquistou oito títulos e tem 367 jogos pelo Timão, sendo o terceiro goleiro que mais defendeu o clube.

O rodízio dos capitães no Corinthians ocorria desde 2015, quando Tite voltou ao clube. Depois que o treinador foi para a Seleção, tal prática foi mantida pelos seus sucessores: Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, Fábio Carille e Osmar Loss.

Nesta temporada, dez jogadores já usaram a braçadeira do Corinthians. Cássio foi o capitão em mais jogos.

“A grande maioria dos treinadores diz que conhece os jogadores trabalhando. Eu já tinha enfrentado o Cássio algumas vezes, visto em seleção, tudo o que ele representou, (ganhou) Mundial, Libertadores… Mas, agora, no dia a dia, você vê o quanto ele pega mesmo. Você vê até os jogadores falando “não dá para fazer gol, caramba, é muito difícil”. Realmente ele é um jogador acima da média, de seleção, e conquistou tudo o que conquistou no Corinthians. E vai nos ajudar bastante, fico muito feliz em tê-lo do meu lado” afirmou.

Como capitão do Corinthians, Cássio levantou as taças do Paulistão e do Brasileirão do ano passado e do Estadual deste ano.

O Timão volta a campo no próximo domingo, diante do Internacional, às 16h, na Arena Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão.