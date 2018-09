Kaysar anuncia que vai reencontrar a família

Sírio está há sete anos longe dos pais

A saudade de Kaysar está prestes a ter um fim. Após sete anos longe dos pais, o vice-campeão do BBB 18 vai reencontrar a família.

A novidade foi contada por ele em suas redes sociais. Os pais do sírio estão em Aleppo, em meio à guerra, enquanto ele vinha lutando para conseguir uma forma de tirá-los de lá. O reencontro será neste sábado (22) às 21 horas no aeroporto de Curitiba.

“Eu quero compartilhar esta notícia maravilhosa com vocês todos. Neste sábado, dia 22 de setembro, às nove horas da noite, no aeroporto de Curitiba, minha família vai chegar no Brasil. Sete anos de saudades, sete anos longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Sete anos. Nunca desisti do meu sonho e graças a Deus, ao universo, ao Brasil, a esta terra abençoada, e a vocês todos, meu sonho virou realidade. Eu vou conseguir vê-los daqui a cinco dias. Muito obrigado a todo mundo que me apoiou, que acreditou em mim e que meu forças”, disse, chorando.

Esse momento era esperado desde a final do Big Brother Brasil. Kaysar era um dos favoritos e contava com o prêmio de R$ 1,5 milhão para trazer os pais e oferecer a eles uma vida digna.

Recentemente, o sírio alugou um apartamento para os pais ficarem e ele mesmo cuidou da limpeza do imóvel.