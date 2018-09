O que Cuca deve priorizar na semana livre do Santos

Peixe se reapresentou nesta terça-feira, visando o jogo contra o Cruzeiro, no domingo

O técnico Cuca terá mais uma semana livre de trabalhos no Santos. É tempo para encontrar substitutos para Gustavo Henrique e Derlis González, suspensos, entrosar a nova dupla de zaga e aprimorar as finalizações, problema detectado no empate sem gols no clássico contra o São Paulo, no último domingo, além de trabalhar novas jogadas ensaiadas.

Cuca terá mais cinco dias para acertar estes detalhes antes de o Santos enfrentar o Cruzeiro, no domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aprimorar as finalizações

A falta de pontaria foi o principal defeito do Santos no clássico contra o São Paulo. O Peixe foi melhor durante praticamente toda a partida, mas não conseguiu converter as chances criadas em gols – a mais clara delas foi desperdiçada por Rodrygo.

Cuca tem o hábito de comandar treino de finalizações com frequência durante a semana e deve dar atenção redobrada ao trabalho de conclusão dos atletas antes do duelo contra o Cruzeiro.

Substituto de Derlis González

O atacante é uma das gratas surpresas do segundo semestre do Santos. O paraguaio já é um dos líderes de assistências, com quatro. Além disso, Derlis González ajuda no sistema defensivo e criação de jogadas. No entanto, ele está suspenso e não enfrenta o Cruzeiro.

Cuca tem cinco dias para definir o subsituto do paraguaio. Bruno Henrique é a opção mais provável. Eduardo Sasha e Felippe Cardoso, escolhas que mudariam o esquema tático de Cuca, correm por fora na disputa por posição.

Entrosar outra dupla de zaga

Gustavo Henrique é outro que não enfrenta o Cruzeiro. Por isso, Cuca terá que entrosar mais uma dupla de zaga. Não se sabe se Robson Bambu, que vive impasse no processo de renovação com o Santos, seguirá como titular.

Lucas Veríssimo, recuperado de lesão na coxa esquerda, e Luiz Felipe são as opções do treinador para o duelo contra o Cruzeiro. Cuca terá a semana para definir quem escalará em Belo Horizonte. Vale lembrar que o Peixe não sofre gols há oito jogos.

O elenco santista folgou na última segunda-feira e se reapresentou na tarde desta terça, no CT Rei Pelé.